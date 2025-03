Scaloni, antes da Argentina vs. Brasil, por qualificadores

O treinador do Seleção Argentina Lionel Scaloni falou em uma conferência de imprensa de frente para o próximo clássico com Brasil até a data 14 do Qualificadores da América do Sul.

A frase de Raphinha, que prometeu vencer e fazer um objetivo para a Argentina

“Eu não aprofundei a declaração dos jogadores, eles me disseram. É uma argentina vs. Brasil, é importante, mas ainda é uma partida de futebol. Lembro -me de Leo sentado com Neymar no Maracaná, o melhor e possivelmente o segundo melhor, para que todos os amigos.

O racismo está fora de nossas cabeças, essa palavra não existe. Esperançosamente, as pessoas que vão, incentivam a Argentina. E o mesmo que o Brasil. É um problema que não tem mais importância do que isso.

Os onze que vão parar contra o Brasil e a importância desse duelo

“Não posso confirmar a equipe, será semelhante à do outro dia com a entrada de De Paul. Veremos se há uma ou duas mudanças. Ontem fizemos menos do que o pensamento pelo amistoso.

Em relação ao Brasil na história: “As estatísticas vão quebrar, espero que amanhã”

“É um jogo importante, mas para nós é importante consolidar, continuar na mesma linha. O resto, para você (jornalistas) é importante, mas para nós o importante é crescer como equipe. Amanhã é um teste bonito para mostrar que a equipe ainda está em vigor”.

“Há momentos em que você pode dominar e momentos em que eles o dominam. Você precisa estar preparado para tudo, o Brasil é uma das maiores seleções do mundo”.

“Vamos tentar jogar nosso jogo, no campo oposto, se possível”.

“Esses grandes jogos sempre foram jogados assim, trancados, difíceis. Eles e nós jogamos assim, isso não mudou. Eu imagino que com os grandes jogadores que têm metade do campo para a frente, é um time ofensivo. Você precisa saber como neutralizar suas armas e tentar prejudicá -las, que elas não nos agarram mal.”

“Vamos tentar ser protagonistas com a bola. Acreditamos que podemos contestar a bola. Uma tem uma idéia, mas pode ser outra e você precisa estar preparado. Nosso objetivo será pegar o domínio da bola e ser eficaz”.

“Além de ganhar ou perder, a Argentina sempre tem a missão de fazer um bom jogo. Somos treinados para fazer um bom jogo. O resultado às vezes pode ser enganoso, mas estamos em posição de fazê -lo”.

Jogadores argentinos: características, oportunidades e substituição

“O treinador se adapta ao que ele tem e eu tenho um grupo enorme, que é dado ao máximo e tem um desejo louco de estar aqui. Isso é mais fácil”.

“Este time não o deixa mentindo. Eles carregam muito no DNA para jogar com esta camisa”.

“Quando Leo não é, você precisa procurar um método para jogar sem ele. Existem jogadores, eles fazem isso perfeitamente e tentamos notar o mínimo possível.”

Sobre o Sub 20: “Eles são meninos que nos dão muita esperança. Eles são chamados para serem um dia e, esperançosamente, por um longo tempo, com a camisa de seleção. Espero que possam nos dar por muitos anos”.

“A equipe não está apenas destinada a jogar fofa. Se tivermos que confiar, nos entrincheiramos. Naquela época, a equipe se junta e se torna forte. Em nenhuma circunstância, somos derrotados, sabemos que isso pode acontecer e que eu chamo de competir”.

Sobre se novas oportunidades são abertas para outros jogadores se a Argentina garante o lugar na Copa do Mundo: “Pode ser e não. Pode não.

“Thiago Almada começou e está em posição de estar porque ele demonstrou. Acreditamos que todos que estão aqui têm nível e a decisão às vezes é muito boa. Ele fez um ótimo jogo com uma bola e sem bola dá uma mão grande”.

Sobre a Espanha e Yamal

“A Espanha é uma das melhores seleções do mundo, com uma idéia muito marcante. Não estou preocupado com a final hoje. Isso me deixa muito feliz com o que a Espanha representa. Yamal é um dos melhores do mundo, eu não saberia como compará -lo com Leo, é difícil, não gostaria de dizer algo que não quero.

Quando a Argentina brinca com o Brasil: data e hora

O Seleção argentina receberá um Brasil ele Terça -feira, 25 de marçono estádio monumental de Buenos Aires do 21:00 (Arg/Uru/Chi) e o 19:00 (Col/ECU/PER).