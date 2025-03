Sean Brady rasga Colby Covington: ‘Quando foi a última vez que o cara venceu uma briga?’

Sean Brady tem o poder agora.

No UFC London, Brady conquistou a maior vitória de sua carreira, enviando o ex -campeão dos médios Leon Edwards na quarta rodada do evento principal. Não só foi a primeira vez que alguém parou Edwards, mas a vitória saltou Brady para o número 1 no ranking de peso médio do UFC, colocando -o na porta de uma foto do título. E quando você está em uma posição como essa, de repente você se torna muito mais popular entre outros lutadores.

Falando no dele Bradybazz Podcast, Brady falou sobre como a vida é diferente como o candidato número 1, especificamente como os combatentes que ele estava chamando anteriormente são subitamente muito mais abertos à idéia de combatê -lo agora.

“Eu estava tentando conseguir o [Kamaru] Usman luta por meses ”, disse Brady. agora Ele está dizendo: ‘Eu e Brady devemos lutar pelo candidato número 1’. Oh, deveríamos?! Acabei de bater no cara que te bateu duas vezes! ”

Kamaru Usman não é o único lutador que de repente como interesse em Brady. Brady também teve um tempo para tirar fotos no ex -campeão interino Colby Covington, que não estava interessado em uma partida antes de Brady derrotar Edwards.

“A mesma coisa com [Covington]”Brady disse.“ Eu estava pedindo essa luta por tanto tempo, o UFC me disse: ‘Esse cara é péssimo’. A melhor coisa, eu o vi, meu irmão me enviou esse clipe onde ele disse: ‘Sean Brady F*cking é péssimo. Eu nunca assisti a uma de suas lutas. Blá blá blá. Eu o vi ser espancado por Belal. Irmão, você acabou de dizer que nunca assistiu a uma das minhas lutas, mas depois me viu ser espancada por Belal, então do que você está falando?

“Ele é esse lutador de alto nível, mas o irmão, Leon o derrubou várias vezes, bateu em você. Você vê o que eu acabei de fazer com Leon? O que eu faria com você? Eu foderia matá-lo. Ele nem sequer está na última vez que o que está no top 15.

“Colby, você é uma buceta. Como você leva um soco por [Jorge] Masvidal em público e o processe? Você é um lutador profissional. Você é uma buceta. ”

Enquanto o número 1 dos candidatos geralmente é tão bom quanto uma foto, a foto do título dos médios está um pouco confusa no momento. O campeão Belal Muhammad deveria defender seu título contra o invicto Shavkat no UFC 310 em dezembro passado, mas uma lesão o forçou a sair da luta. Rakhmonov ficou no cartão, batendo Ian Machado Garry, mas sofreu sua própria lesão durante a luta que o deixou indisponível.

Agora, Muhammad defende seu título em 10 de maio contra Jack Della Maddalena no evento principal do UFC 315, e não está claro quem recebe a próxima rachadura no vencedor dessa luta. Se Brady entende, ótimo, mas se não o fizer, o orgulho da Filadélfia diz que sua próxima luta é um número 1 de candidatos ou nada.

“Ou estou lutando pelo cinto em seguida, poderia lutar contra o vencedor ou o perdedor, ou realmente eu contra Shavkat para o candidato número 1”, disse Brady. “Eu realmente não estou me inclinando para ninguém. Mas eu e Belal temos essa história e é uma história muito boa. Então esse é obviamente o melhor cenário: ele sai por aí, ele vence Jack em maio, eu e ele lutamos pelo cinturão no final do ano. … Eu lutaria [too].

“Estou apenas lutando contra Shavkat ou o vencedor ou perdedor pelo cinto. Não há mais ninguém. Eu sou o número 1, Shavkat é o número 2. O Usman poderia ser atraente se é isso que o UFC quer fazer, ele é um ex -campeão, então eu quero isso no meu currículo, mas fora disso, não há nada lá.”