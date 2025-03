Sean Kingston, mãe considerada culpada no caso federal de fraude eletrônica

Como relatamos … Sean e sua mãe eram Acusado de fraudar Negócios de mais de US $ 1 milhão em um esquema de fraude envolvendo jóias, veículos de luxo e outros bens.

A mãe do juiz Demon Sean é um risco de voo, e é por isso que está sob custódia … e Sean agora está na detenção doméstica como a sentença de 11 sentenças.

Os promotores alegaram que Sean e Janice obtiveram mais de US $ 1 milhão em propriedades por meio de seu suposto esquema – incluindo roubar um revendedor de carros por um Cadillac Escalace Escalace e joalheiros de US $ 160 mil por US $ 480 mil em bling …