‘Sean Strickland-ish’: os profissionais reagem a Loopy Wild Godinez vs. Julia Polastri Brawl no UFC México

Loopy Godinez e Julia Polastri declararam seu argumento para a luta da noite do UFC México.

A batalha preliminar de peso palha entregou as mercadorias, pois Polastri foi capaz de lutar de volta após uma primeira rodada difícil-e um golpe desagradável de Godinez-para tornar as coisas interessantes e dar aos fãs mexicanos um prazer.

A terceira rodada, em particular, roubou o show, com as duas mulheres deixando tudo o que tinham no octógono, para o deleite de fãs, combatentes e comentaristas que mostraram seu entusiasmo durante toda a luta tanto nas mídias sociais quanto nas mídias sociais.

No final, Godinez ganhou um aceno de decisão unânime, que quebrou uma sequência de duas lutas no processo. Para Polastri, ela cai para 1-2 dentro do octógono.

Após a briga cheia de fogos de artifício, os combatentes do MMA, como o ex-campeão dos pesos-de-pesa do UFC, Aljamain Sterling, e o atual campeão do Bellator Corey Anderson deu flores a Godinez e Polastri.

Confira as melhores reações de mídia social abaixo.

Polastri disse: “Se, se eu não vou ganhar essa luta, estou com um grande bônus !!!”. Aquela terceira rodada foi Sean Strickland-ish !! Lol#UfcMexico – Corey ‘horas extras’ Anderson (@coreya_mma) 29 de março de 2025

Polastri lutando como Nate the Train !! Naquela terceira rodada #UfcMexico – Aljamain Sterling (@FunkMasterMMA) 29 de março de 2025