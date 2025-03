Secretaria de Cultura de Penedo divulga análise de recursos e resultado final do Edital Mestre Antônio Pedro

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) divulga nesta segunda-feira, 24 de março, o resultado final do Edital Mestre Antônio Pedro e o resultado da análise dos recursos formalizados em relação ao resultado provisório do mesmo edital.

A iniciativa visa a seleção de espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais que funcionam em Penedo para receber subsídio direcionado à sua manutenção, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB (Lei Nº 14.399/2022).

A análise dos recursos foi conduzida pela Comissão de Seleção, conforme prevê o edital, observando-se rigorosamente as diretrizes do certame. Os recursos inconsistentes, intempestivos ou com teor desrespeitoso dirigidos à Comissão de Seleção foram incontestavelmente indeferidos.

O período de habilitação ocorrerá de 25 a 27 de março de 2025, das 8h às 13 horas, de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude.