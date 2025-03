Seleção nacional mexicana: as lições do título na Liga das Nações

O México ganhou o título da CONCACAF pela primeira vez, mas nem tudo é positivo, ainda há pontos para corrigir o curso para a Copa do Mundo

Inglewood – la Seleção nacional mexicana Ele levantou seu primeiro título no Liga das Nações da Concacaf Após quatro edições. A equipe liderada por Javier Aguirre derrotou 2-1 Para o Panamá na quadra do Sofi Stadium e os fãs comemoraram o primeiro campeonato de México Do copo de ouro.

A equipe mexicana finalmente removeu o Thorn que pregou os Estados Unidos e colocou seu nome pela primeira vez na coluna dos vencedores.

Em ESPN Nós compartilhamos o As lições deixaram o título na Liga das Nações:

O México conquistou seu primeiro título da Concacaf Nations League com um Raúl Jiménez. Eliecer Aizprua Banfield/Jam Media/Getty Images

Não há hierarquias

Uma das coisas que Javier Aguirre deixou claro é que Hierarquias não serão respeitadas. Hirving Lozano está perto de retornar Triembora ele tenha sido ferido com seu novo clube, Guillermo Ochoa deixou de ser um gol imóvel e, neste jogo contra o Panamá, o ‘basco’ Aguirre mostrou novamente que não se importa que Julian Quiñones viaje mais de 10 horas da Arábia Saudita para se concentrar. O colombiano naturalizado mexicano ficou no banco e, nesses dois compromissos, ele só viu ações em 10 minutos de 180 disponíveis, Orbelín Pineda ficou apenas alguns segundos contra o Panamá e Luis Chávez mal participou de 23 minutos.

Com uma experiência de quatro Copas do Mundo (três como técnico e uma como jogador), Javier Aguirre não se deixa intimidar ou dominar os egos de seus jogadores, ele tem controle e todo mundo está claro.

A posição é conquistada com o desempenho, não pelo nome do clube onde eles jogam

A fúria que fez a chegada de Santiago Gimenez ao Milan fez com que os fãs e a imprensa pedissem a propriedade do centro da frente na equipe mexicana e que Raúl Alonso Alonso Jiménez foi relegado ao banco.

No entanto, o atacante do Fulham foi um número nos últimos jogos da equipe mexicana, graças a seus objetivos. O Liga das Nações deixou claro novamente que ele é o melhor artilheiro que tem México Na Europa e seu nível na Premier League, reflete -se com a camisa verde (esses dois últimos jogos pretos), enquanto Santiago Gimenez alcançou 16 compromissos sem marcar com o Tri.

Hoje, Raúl Jiménez faz seu crédito com a equipe mexicana crescer e se Javier Aguirre decidiu jogar novamente com nove, este lugar corresponderia a Raúl.

Roberto Alvarado brilha

O panfleto mexicano se tornou um dos melhores elementos nacionais, apesar dos problemas que os atacantes tiveram em geral contra o Panamá. O jogador de futebol de Chivas subiu, defendeu, tornou -se uma dor de cabeça para seus rivais e também ajudou Israel Reyes para a banda. O jogador de futebol Chivas entra na luta por uma posição inicial.

Variantes estão faltando

A equipe mexicana sofreu por alguns momentos de ambos os jogos. Antes do Canadá, ele parou de ser ofensivo e, contra o Panamá, não encontrou a chave que os levou ao segundo gol, até que a mão de um rival dentro da área abriu a porta para a vitória e o título.

O grito reapareceu …

Javier Aguirre levou a México para seu primeiro campeonato do Liga das Naçõesmas o retorno do grito discriminatório foi o reflexo de um hobby que ficou desesperado para ver uma imagem nacional com poucas idéias ofensivas e muitas bolas bateu na defesa rival.