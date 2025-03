Sem apostas impedidas: Brandon Moreno pode se inserir na disputa pelo título ao vencer Steve Erceg no UFC México?

O UFC está voltando para o México!

No sábado, o UFC retorna à CDMX Arena para a Cidade do México do UFC, encabeçada por um confronto de peso mosca entre o ex -campeão Brandon Moreno e o ex -título Challenger Steve Erceg. Dado o estado da divisão de peso mosca, esse confronto tem possíveis implicações de título e nenhuma apostas impedida está de volta para quebrar tudo.

Nesta semana, o apresentador Jed Meshew voa sozinho para mergulhar em todas as coisas da Cidade do México do UFC. Os tópicos discutidos incluem se o ERCEG pode impedir sua sequência de derrotas, as chances de Kelvin Gastelum fazer a grande virada contra Joe Pyfer, que grandes perspectivas de voltar nesta semana, a última atualização sobre a subida e muito mais.

Sintonize o episódio 122 de No Bets barrado.

Novos episódios do Sem apostas barradas O podcast Drop toda quarta -feira e está disponível em podcasts da Apple, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O último episódio pode ser ouvido abaixo.