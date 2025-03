Semana da Água do IMA encerra programação com atividade no barco-escola | IMA

Experiência educativa envolveu alunos de Marechal Deodoro e São Miguel dos Campos

Mary Landim / Ascom IMA

O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL) encerrou a programação da Semana da Água no sábado (22) com uma experiência educativa no barco-escola do projeto Navegando com o Meio Ambiente. A atividade contou com a participação de alunos da rede pública de Marechal Deodoro, proporcionando aprendizado sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e o combate à poluição.

A ação foi executada em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) e a Casal.

A iniciativa também foi realizada na sexta-feira (21) com estudantes de São Miguel dos Campos, consolidando a proposta de sensibilizar jovens sobre a biodiversidade local e os impactos ambientais na Laguna Mundaú. Aprendizado em contato com a natureza.

A atividade teve início na Base Descentralizada da Área de Proteção Ambiental (APA) de Santa Rita, às 8h, e seguiu pelo trajeto margeando o bairro do Pontal até uma determinada altura da comunidade Sururu de Capote. Durante o percurso, os estudantes aprenderam sobre a fauna e flora da região e receberam informações sobre a importância da conservação dos ecossistemas aquáticos.

Para o gerente de Educação Ambiental do IMA, Ykson Emery, o sucesso da programação reforça a importância da educação ambiental. “A receptividade dos participantes foi incrível, o que motiva a todos nós. Afinal, o papel da educação é transformador”, destacou.

A consultora ambiental do IMA, Josielma Araújo, apresentou aos alunos o trabalho desenvolvido pelo Instituto, incluindo o monitoramento da balneabilidade realizado pelo laboratório em lagunas e trechos de praias do estado. Ela também ressaltou a relevância da Laguna Mundaú na proteção da biodiversidade. Josielma celebrou o entusiasmo das crianças durante a atividade. “Foi gratificante ver a alegria delas. Mesmo tímidas para dar entrevistas, ficaram muito empolgadas e fizeram várias perguntas sobre a localidade e a APA de Santa Rita”, relatou.

Ao final do passeio, os estudantes refletiram sobre a importância da água e a necessidade de preservá-la, reconhecendo seu papel essencial para a vida e a responsabilidade de cuidar desse recurso para as futuras gerações.

Como solicitar uma atividade no barco-escola

Para solicitar uma atividade educativa do IMA, basta acessar o portal IMA +. Caso tenha dúvidas ou dificuldades, entre em contato com a Gerência de Educação Ambiental pelo WhatsApp: (82) 9 8833-9407.