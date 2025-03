Seth Curry prevê o Big NBA Future para Cooper Flagg, ‘Ele é especial, cara’

Reproduza o conteúdo do vídeo



Os fãs do Duke melhor aproveitam Cooper Flagg Enquanto eles podem … causar Seth Curry tijolo TMZ Sports Não demorou muito para que o Blue Devils Baller esteja estrelando os tribunais da NBA.

Atualmente, o Flagg está rolando a Duke no Sweet 16 do torneio da NCAA … mas na quarta -feira, Curry nos disse que não tem dúvidas que o fenômeno do calouro estará iluminando -o na associação em breve.

StephO irmão mais novo de que jogou em Duke de 2010-2013, Flagg pode marcar e jogar defesa com o melhor deles … e ele não se afastou do que dissemos que certamente gostará de 18 anos. 1 escolha geral no rascunho deste verão.

“Ele é especial, cara”, Curry conseguiu. “Ele faz isso.

Nos dois primeiros jogos de torneio de Duke, o Flagg foi seriamente impressionante … marcando 32 pontos no total, enquanto grava 16 rebos e 11 assistências. Ele deve fazer mais do mesmo na quinta -feira, quando ele e o resto do Blue Devils enfrentam o Arizona em Newark com um lugar no Elite Oito na fila.

Curry acredita claramente que Flagg e Heis Alma Mater vão sair com uma vitória … nos dizendo que ele é “nunca se sentiu melhor” com seu antigo esquadrão.

“Eles são como uma equipe da NBA por aí”, ele conseguiu. “Eles são enormes, estão se movendo”.



