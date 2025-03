Sim, é hora de se preocupar com os fãs do USMNT

Los Angeles-depois da derrota por 1-0 do Seleção dos Estados Unidos antes do Panamá nas semifinais do Liga das Nações da Concacaf (CNL), É justo dizer que É hora dos fãs do USMNT se preocuparem pelo Copa do Mundo da FIFA 2026.

EUA Ele mostrou flashes do nível estelar que é esperado, já que o treinador Mauricio Pochettino assumiu a posição em setembro passado, especialmente na série de quartos -finais do CNL contra a Jamaica. Mas a eliminação nas semifinais na quinta -feira expôs problemas antigos.

A falta de agressividade de Usmnt No início das partidas, especialmente quando o oponente produz posse, continua sendo um problema. Isso faz com que uma incapacidade de quebrar as defesas bem fechadas. E embora o Panamá tenha se estabelecido em CONCACAF como uma equipe difícil de superar, se os americanos não conseguirem consistência com as entalhes, que derrotaram EUA Três vezes consecutivas em jogos oficiais, como você pode esperar o Usmnt Superar a fase do grupo no Copa do Mundo?

Isso não significa que os americanos perderam toda a esperança, muito menos. Mas com apenas 447 para o início do MundoPochettino tem pouco tempo e poucas oportunidades para mudar a situação.

O Copo de ouro neste verão -as únicas festas oficiais do Usmnt antes do Mundo– ganhou uma importância crescente. Isso permitirá que Pochettino seja uma concentração mais extensa para se familiarizar com seus jogadores. EUA Você também terá amistoso contra Türkiye e Suíça antes das partidas do Copo de ouro Para imitar o ritmo de Mundo.

A esperança-que não é garantida julgar pelo desempenho de quinta-feira-é que os jogadores adquirem mais experiência em partidas diretas de eliminação. Mas, nesse sentido, os planos de Pochettino são prejudicados pelo Mundo dos clubes, desde o casal da Juventus, Weston McKennie e Timothy Weah, juntamente com Gio Reyna, de Borussia Dortmund, não estão disponíveis para o Copo de ouro devido à participação de seus respectivos clubes. Depois disso, e sem o CNL Programado para 2026, apenas mais quatro janelas internacionais permanecem em setembro, outubro, novembro de 2025 e março de 2026, além de alguns amistosos antes do Mundo. É pouco tempo para polir ainda mais as coisas. E há muito que isso Seleção de EUA Você precisa de polimento, especialmente com a bola. Para ter uma idéia de quão fraco era o ataque americano contra o Panamá: EUA Ele teve 811 toques, a décima primeira vez que os americanos têm mais de 800 toques em uma partida desde setembro de 2017. No entanto, eles tinham uma expectativa de gols-ou XG-de 0,68, o que o torna a primeira vez naquele período que EUA Possui mais de 800 toques, mas um XG inferior a 1,00. Isso mostra isso EUA Ele teve muito tempo com a bola, mas teve problemas com ocasiões perigosas de gols. O retorno de vários jogadores feridos seria de grande ajuda para sua causa. EUA Ele perdeu o lado direito Sergiño Dest, que retornou recentemente ao PSV Eindhoven depois de sofrer uma quebra do ligamento cruzado anterior há 11 meses. Dig é uma peça essencial do ataque, capaz de gerar surpresas, driblando ou atirando no gol. O lado esquerdo Antonee Robinson e suas incursões pela banda também ficaram surpresas contra o Panamá.

As duas ausências têm um efeito enorme na maneira como ela toca EUA. Joe Scally é uma opção capaz de defesa, mas não contribui muito para o ataque. Portanto, na ausência de dest, geralmente permanece de lado da quadra e permite que o lado oposto avance. No entanto, Yunus Musah parece inapropriado como uma pista, devido às suas limitações para distribuir a bola. de distribuição. A frente também foi afetada por lesões, com Folarin Balogun e Ricardo Pepi por longos períodos. Seu retorno aumentaria a competição por posições em ataques, que careciam de faísca. Todas essas ausências levantam dúvidas sobre a profundidade do modelo do Usmnt. Mas em situações como a derrota de quinta -feira contra o Panamá, EUA Também se beneficiaria se Pochettino inclinasse o alinhamento mais em relação ao ataque. Contra uma equipe que se entrincheirou, a presença de Tanner Tessmann no meio -campo parecia redundante, devido ao retorno do confiável defensivo Tyler Adams no alinhamento. Isso teria lançado uma posição para um jogador mais criativo como Reyna ou Diego Luna no meio -campo. No entanto, a mentalidade da equipe pode ser o maior desafio para Pochettino. O técnico americano apontou uma “falta de agressividade” no primeiro tempo, que descreveu como “doloroso” de ver. Isso foi ilustrado pelos toques dos americanos na área do Panamá. EUA Ele teve 32 toques na área do Panamenho. Isso coloca isso na posição nº 12 nos últimos 35 jogos do Usmnt. Mas apenas nove desses toques ocorreram no primeiro tempo. Quando Tim Weah começou a ocupar mais posições abertas no segundo tempo, EUA Ele avançou mais. Pochettino precisa gerar tensão competitiva para ganhar minutos de jogo. Mas os jogadores que poderiam assumir papéis mais importantes são bons o suficiente para derrubar as manchetes? Resolver o problema da agressividade não será fácil. Alguns jogadores estão demonstrando que não são tão capazes quanto a reputação em seus clubes em um determinado momento. Pochettino tentou trazer reforços, principalmente dos clubes da MLS, e falou sobre como eles terão oportunidades de impressionar. Mas até você dar a esses jogadores um papel mais proeminente, suas palavras parecerão vazias. Mesmo assim, existem limites para o que Pochettino pode fazer como treinador. Em algum momento, a responsabilidade de melhorar e canalizar a agressividade necessária recai sobre os jogadores. “Você sempre aprende mais sobre os contratempos do que das partes que, digamos, teríamos vencido, que os problemas que eu acho que todos viram em termos de defesa, agressividade e tudo mais”, disse a defesa americana Tim Ream. “Sempre há momentos de aprendizado em cada jogo, em cada treinamento, todos os dias em que você entra na quadra, e temos que analisar isso e capturar exatamente o que ele quer, capturar exatamente o que ele precisa e que começa com os duelos, agressividade e intensidade”. A equipe nacional de EUA perderá a oportunidade de defender seu título do CNL Depois de vencer as três últimas edições, mas o jogo para o terceiro lugar no domingo contra um Canadá muito motivado será uma oportunidade de colocar essas lições em prática. Com Alphonso Davies, Jonathan David e Cyle Larin disponíveis, parece provável que o Canadá seja mais ousado que o Panamá em ataque. Mas Pochettino não deve mudar toda a sua inicial onze. Deve continuar a criar química. Você também tem que ganhar o tempo do jogo. Mas parece que haverá oportunidades para os jogadores. Zack Steffen parece ser uma opção clara no gol, devido à posição suspeita de Matt Turner no gol da vitória de Cecilio Waterman, quando ele estava muito perto do primeiro graveto. Reyna ou Luna, ocupando o lugar de Tessmann, parece outra mudança óbvia. Patrick Agyeng estava ativo em seus 22 minutos contra o Panamá. Pelo menos, os fãs de Usmnt Eles vão querer progresso. Essa fita está sob o mau desempenho contra o Panamá. Mas pouco menos de 15 meses de MundoAssim, EUA Você precisa dar sinais de que está se movendo novamente.





Fonte: ESPN Deportes