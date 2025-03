Stephen A. Smith pede desculpas por clamar LeBron não compareceu ao Kobe Memorial

O anfitrião da ESPN declarou incorretamente durante sua praia apaixonada é a “primeira tomada” de quinta-feira que James não estava em lugar algum para o que a comunidade de basquete lamentou a trágica morte de Bryant no centro de Staples após a trágica morte do Hall of Fames em 202020202020202020202020.

Segundo vários relatos, James estava, de fato, no prédio … mas solicitou a não ser mostrado durante uma transmissão ao vivo do evento emocional.

No final do dia, Smith limpou o ar na declaração que fez rondas nas mídias sociais.

No entanto, Smith não se arrepende de mais nada que ele disse no discurso retórico … incluindo a parte de onde ele rasgou James por não ir para Dwyane WadeCerimônia de indução do Hall da Fama do Hall da Fama … mesmo que LeBron estivesse lidando com seu filho Bronny James‘Emergência médica nessa época.