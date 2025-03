Supremo Tribunal para debater se os estados tributarem instituições de caridade católicas e grupos afiliados religiosamente

CNN

A Suprema Corte ouvirá argumentos na segunda -feira se os estados podem exigir grupos religiosos afiliados, como instituições de caridade católicas, que paguem impostos sobre desemprego em um caso que os críticos podem colocar mais de 1 milhão de trabalhadores americanos em risco de perder benefícios.

No primeiro apelo centrado na religião, o Supremo Tribunal Conservador de 6-3 ouviu em quase dois anos, o Catholic Charities Bureau e quatro organizações afiliadas dizem que Wisconsin violou as proteções religiosas da Primeira Emenda, negando isenções dos impostos.

Os juízes conservadores nos últimos anos borraram a linha que uma vez separou claramente a igreja do estado. Eles fizeram isso sobre a teoria de que alguns esforços do governo destinados a cumprir a cláusula de estabelecimento da Primeira Emenda foram sobrecarregados e discriminaram a religião.

O tribunal expandiu as circunstâncias sob as quais o dinheiro dos contribuintes pode financiar escolas religiosas, por exemplo, permitiu que um treinador público de futebol do ensino médio orasse na linha de 50 jardas e decidiu que Boston não podia impedir um grupo cristão de levantar uma bandeira na prefeitura.

Uma decisão, esperada até o final de junho, poderia ter implicações amplas se varrer o suficiente para cobrir outras organizações religiosamente afiliadas, como hospitais. Também pode limitar a capacidade do governo de olhar por trás do púlpito para avaliar se os grupos são, de fato, religiosos ou apenas alegando ser para evitar impostos.

“Tomar organizações religiosas em sua palavra sobre a religiosidade de suas atividades dificulta o desafio do governo se essas atividades forem realmente religiosas”, disse Luís Calderón Gómez, professora da Escola de Direito de Benjamin N. Cardozo da Universidade de Yeshiva, especializada em direito tributário.

“Você abre as portas para abusar quando apenas analisa se há uma crença sinceramente mantida em vez de realmente olhar para a atividade”, o negócio está envolvido, disse ele.

As igrejas já estão isentas da maioria dos impostos. A questão para o tribunal é se essa isenção se estende a um grupo como instituições de caridade católicas, que, embora afiliadas à diocese da Igreja Católica Romana, não proselitiza. O Departamento de Charidades Católicas se descreve como o “braço do ministério social da Diocese de Superior” em Wisconsin e diz que realiza uma “ampla variedade de ministérios para idosos, deficientes, pobres” e outros.

“Wisconsin negou a instituição de caridade católica uma isenção religiosa de que o Estado se estende livremente a outras organizações religiosas com base na visão absurda de que a ajuda de instituições de caridade católicas aos necessitados não é realmente religiosa”, disseram os advogados do grupo ao Supremo Tribunal.

As instituições de caridade católicas e as outras organizações que desafiam o estado são representadas pelo Fundo Becket para a Liberdade Religiosa.

O grupo disse que seus funcionários continuariam a ter cobertura de desemprego, mas que seria fornecida por uma entidade afiliada à igreja e não pelo estado. Os oponentes do grupo dizem que os funcionários em outros locais de trabalho podem não ter tanta sorte.

Quarenta e sete estados e o governo federal incluem isenções de impostos sobre desemprego para organizações religiosas semelhantes à sugerindo que a decisão do Tribunal poderia ter amplo impacto.

Aproximadamente 787.000 funcionários trabalham para seis sistemas de assistência médica afiliados a católicos multibilionários, de acordo com a Fundação Freedom from Religion, que entrou com um breve apoio ao estado. O sindicato internacional de funcionários de serviços, que também apóia o estado, estimou que mais de um milhão de trabalhadores são empregados por organizações religiosamente afiliadas.

Wisconsin disse à Suprema Corte que a Catholic Charities participou de seu programa de seguro de desemprego sem reclamação desde 1971.

“Se a Primeira Emenda não permitisse que acomodações religiosas fossem adaptadas a grupos religiosos específicos de forma não -domominacional, as legislaturas (e os tribunais) teriam que escolher entre a isenção de todos os grupos religiosos ou nenhum”, disseram autoridades de Wisconsin ao Tribunal Superior.

A maioria conservadora do Supremo Tribunal apoiou várias vezes com entidades religiosas nos últimos anos, sugerindo que as instituições de caridade católicas provavelmente têm a vantagem de ir ao tribunal na segunda -feira. Em uma importante opinião de 2017, os conservadores do Tribunal declararam que o Missouri excluiu inconstitucionalmente a Trinity Lutheran Church de um programa que oferecia subsídios a grupos sem fins lucrativos para atualizações de playground.

Essa decisão levou a decisões adicionais a expandir ainda mais a teoria, culminando em uma opinião há três anos que impediu o Maine de excluir escolas que oferecem instruções religiosas de um programa de cupons para os pais em áreas rurais.

“O interesse antiestilizador de um estado não justifica as promessas que excluem alguns membros da comunidade de um benefício público geralmente disponível por causa de seu exercício religioso”, escreveu o juiz John Roberts por 6-3.