Takeaways da audiência do Tribunal Federal de Apelações sobre o uso de Trump da Lei dos Inimigos Alienígenos para deportações

O Departamento de Justiça pressionou um tribunal federal de apelações na segunda -feira para elevar o bloco temporário de um juiz contra o uso do presidente Donald Trump de uma autoridade abrangente para deportar rapidamente os supostos membros de uma gangue venezuelana.

A audiência de quase uma hora perante o Tribunal de Apelações do Circuito da DC dos EUA foi a última frente do que se tornou uma luta amarga entre o governo e os alvos de uma proclamação que Trump assinou no início deste mês, invocando a Lei dos Inimigos Alienígenos para removê-los sumariamente dos EUA.

Não está claro como o painel de três juízes, considerando o pedido do governo Trump de suspender um par de ordens de quadra inferior, ou a rapidez com que essa decisão virá.

Dois membros do painel – um liberal, um conservador – advogados apimentados de ambos os lados, com uma série de perguntas sobre várias questões centrais para o caso, incluindo se os indivíduos sujeitos à proclamação de Trump não tinham direitos de devido processo que lhes dariam a chance de se defender contra as reivindicações de que eles são membros do Gang de Aragua, e qual é o lugar apropriado para que os membros do Gang de Aragua sejam criados.

Mas um membro do painel – a juíza Karen Henderson, nomeada do ex -presidente George HW Bush – não fez nenhuma pergunta durante o processo.

Aqui estão as principais conclusões da audiência do Tribunal de Apelações:

A juíza Patricia Millett, nomeada do ex -presidente Barack Obama, foi a membro mais ativa do painel na segunda -feira, iniciando sua linha de interrogatório antes que o advogado do Departamento de Justiça Drew Ensign pudesse terminar seus argumentos de abertura. Durante a audiência, Millett expressou sua preocupação com a forma como o uso de Trump da Lei dos Inimigos Alienígenos privou os alvo do presidente com qualquer direito de devido processo para desafiar a alegação do governo de que eles são membros da gangue.

A certa altura, Millett chegou ao ponto de dizer que os nazistas removidos dos EUA décadas atrás, sob a autoridade de guerra, receberam mais direitos do que os estrangeiros que desafiavam o novo uso da lei por Trump.

“Havia planos de pessoas – não havia procedimentos para notificar as pessoas”, disse Millett, referindo -se a dois vôos de deportação que o governo permitiu continuar no início deste mês depois que Trump invocou a lei.

“Os nazistas obtiveram melhor tratamento sob a Lei dos Inimigos Alienados do que aconteceu aqui”, disse ela. “E eles tinham conselhos auditivos, antes de as pessoas serem removidas. E ainda aqui, não há nada sobre os conselhos de audição. Não há regulamentos, e nada foi adotado pelos funcionários da agência que estavam administrando isso. As pessoas não foram notificadas – elas não foram informadas para onde estavam indo.”

Mais tarde, quando pressionado por Millett sobre se o DOJ concorda que os membros acusados ​​de gangues têm “direito de perceber que estão sendo removidos” em sua classificação como supostos membros de gangues, a alferes disse que não achava que isso era necessário.

“Sua honra, não concordamos com o ponto de aviso”, disse ele a Millett. “Concordamos que, se você trazer habeas (reclamações), poderá levantar esses desafios”.

O juiz Justin Walker, que foi colocado no banco de Trump durante seu primeiro mandato, parecia concordar que os indivíduos que desafiavam o uso do presidente do Lei dos Inimigos Alienígenos mereciam uma chance de desafiar sua remoção sob o ato, mas pareciam menos convencidos de que o desafio por atacado à proclamação de Trump poderia ser trazido e revisado pelo Tribunal Federal de Washington sob o ato administrativo do Procedimento Administrativo.

Em vez disso, Walker indicou repetidamente que acreditava que os indivíduos destacados para deportação sob a AEA deveriam ser capazes de canalizar seus desafios de remoção por meio de queixas de habeas trazidas nos tribunais distritais onde estão sendo detidos.

O argumento também está sendo empurrado o governo Trump.

A certa altura, o juiz disse que as reivindicações levantadas por alguns migrantes de que não são membros de Tren de Aragua podem ser feitas – apenas no tribunal “certo” e “o tribunal certo está no Texas, não aqui”.

Mas Lee Gelernt, um advogado da União das Liberdades Civis americanas que representa os desafiantes, disse que isso não seria uma solução viável, pois se as ordens do juiz distrital dos EUA James Boasberg fossem levantadas, seus clientes seriam carregados para aviões e removidos dos EUA sem tempo para que eles levantassem tais reivindicações.

Também não está claro, disse Gelernt, onde todos estão sujeitos a tais ordens.

Ao tentar convencer o Tribunal de Apelações a manter o bloco no lugar, Gelernt também argumentou que isso permitiria que o litígio continuasse a se desenrolar diante do Tribunal Distrital, permitindo que o registro factual fosse desenvolvido mais detalhadamente para quando o caso reacender ao Tribunal Intermediário.

“Este é um movimento sem precedentes para usar o Alien Enemies Act pela quarta vez na história de nosso país sem uma guerra declarada”, disse Gelernnt em um ponto, acrescentando que Boasberg está dizendo para “preservar o status quo até que possamos encontrar todos os fatos”.

“E acho que o que vamos mostrar no Tribunal Distrital é que muitas – se não a maioria – das pessoas removidas não tinham conexão com a gangue”, disse Gelernt.

Gelernt continuou dizendo que o caso ainda estava em uma fase inicial e que mais fatos provavelmente surgiram nos próximos dias que, ele argumentou, acabaria por refazer o caso deles. Se o tribunal de apelações permitisse que o governo prosseguisse com as deportações, todo esse trabalho poderia ser apagado.

Ele também argumentou, de maneira mais ampla, que as ordens em questão na segunda -feira não eram apeláveis ​​em primeiro lugar. As ordens de restrição temporárias são geralmente inaparáveis, em oposição a injunções preliminares, que são regularmente apeladas aos tribunais do Circuito Federal.

Na segunda -feira, Boasberg disse a Gelern e seus colegas que, se quisessem converter suas ordens em injunções preliminares, eles devem informá -lo de sua decisão até quarta -feira.

“Acho que vamos mudar uma liminar muito rapidamente”, disse ele ao Tribunal de Apelações. “Voltaremos aqui – sem dúvida.”

Independentemente de como o tribunal de apelações governa, é provável que a decisão seja apelada à Suprema Corte pelo lado perdedor.

Walker, em um ponto, perguntou a Gelernt se eles deveriam colocar sua eventual decisão em espera para dar ao lado perdedor a chance de buscar a intervenção do Supremo Tribunal antes que ela entre em vigor: em outras palavras, o tribunal de apelações deve estar atento ao papel da Suprema Corte em tudo isso?

“Se isso acontecesse e você iria governar o governo sobre isso, espero que suas honras nos dêem tempo para procurar uma estadia na Suprema Corte sem permitir que todos fossem colocados em um avião para El Salvador nesse meio tempo”, respondeu Gelernt.

As ordens de Boasberg devem expirar no sábado.