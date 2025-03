‘TakeDown no final custou erceg novamente’: os profissionais reagem à vitória do evento principal de Brandon Moreno no UFC México

Brandon Moreno viu sua mão levantada em seu país natal, quando fechou o show com uma vitória por decisão unânime no UFC México.

Moreno enviou a multidão do Arena CDMX para casa feliz com uma vitória por decisão unânime sobre o título de peso mosca, o desafiante Steve Erceg, no evento principal do cartão de luta de sábado na Cidade do México.

O bicampeão de mosca entrou em sua 10ª luta consecutiva de cinco rounds, procurando sua primeira vitória em seu país natal, no México, depois de passar 0-2-1 em suas três primeiras tentativas. “The Assassin Baby” foi capaz de quebrar a maldição, e suas emoções derramaram quando ele foi anunciado o vencedor – vencendo quatro das cinco rodadas nos scorecards dos três juízes.

Após a segunda vitória consecutiva para os combatentes profissionais de Moreno, UFC e MMA, pensaram na vitória de Moreno sobre o Erceg e como a luta ocorreu como um todo.

Confira essas reações abaixo.

Boa luta derrubar no final, custa eco novamente feliz por Moreno tho ele sempre empurra o ritmo – Terrance McKinney (@twrecks155) 30 de março de 2025

Não vá para esse homem. Foi um grande lutador perdendo para um grande lutador. #UfcMexico – Alan Juban (@alanjouban) 30 de março de 2025

Eu ainda tenho pesadelos de ser bombardeado por aquela mão direita de Moreno. Seu boxe é muito limpo #UfcMexico – Jeff Molina (@jmolina_125) 30 de março de 2025

Ecerg parecendo confortável agora apenas tinham esse medo de conseguir a última luta – Terrance McKinney (@twrecks155) 30 de março de 2025