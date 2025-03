Ter Stegen acelera a recuperação e já treina com Barcelona

Ferido em setembro e agendou seu declínio até o final do curso, Ter Stegen fazia parte do treinamento ao lado do modelo do Barça, acelerando sua recuperação.

BARCELONA – O TER STEGEN teve que falar em meados de março, começando a ser visto na grama da cidade esportiva de Barcelona, ​​e nesta segunda -feira ele se tornou o principal protagonista do treinamento da equipe, fazendo parte do treinamento com seus colegas de equipe e mostrando uma melhoria ostensiva na recuperação da lesão grave que sofreu em setembro.

O goleiro alemão quebrou o tendão patelar do joelho direito em 22 de setembro em Villarreal e, operava um dia depois, os médicos estabeleceram um período de recuperação de pelo menos oito meses, entendendo que não jogaria novamente ao longo da temporada.

After leaving Federative to Ter Stegen, the club closed a week later the signing of Wojciech Szczesny, returned to the present after retreating at 34 in the summer of 2024 and that after remaining in the shadow of Iñaki Peña until the beginning of January ended up taking the starting position … and after three months the general confidence has won the general confidence, close to the best numbers of the debutants in Barça and considering, as Espndeporttes relatou, sua renovação para mais uma temporada.

Ter Stegen, com Hansi Flick em um treinamento de Barcelona. Efe

Aceleração

Com o goleiro veterano polonês em primeiro plano, a recuperação de Ter Stegen levou com toda a normalidade e se separou de hoje, apesar de se exercitar no mais alto nível sob a supervisão de serviços médicos, fisioterapeutas, recuperadores e treinadores físicos, até o início de março, ele deu um passo adiante no Gym e inicia o meio do mês do mês para ser visto no the.

Se ele começou a ser exercido sob paus, nesta segunda -feira deram uma nova aceleração, juntando -se ao trabalho com o resto do esquadrão e abrindo a possibilidade de que ele possa estar em posição de reaparecer no trecho final da mesma temporada.

Antes de tudo isso, no entanto, Ter Stegen deve ganhar confiança, ritmo e segurança para considerar a possibilidade de retornar e competir com um Szczesny que não conhece a derrota após 18 jogos (16 vitórias e 2 empates) e é entendido hoje, insubstituível sob paus.

O alemão jogou as sete primeiras partidas oficiais do curso até sua lesão em Villarreal, a terceira do joelho (e mais grave) que ele sofre com a assinatura do Barça e que cortou sua figura indiscutível no clube, capitão do esquadrão e tocou 420 partidas do Barça.