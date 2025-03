‘The Humbling vai ser glorioso’: os fãs reagem ao novo apelido de Ilia Topuria

Ilia Topuria tem um novo apelido e já provocou muitas reações.

E nem todos eles positivos.

Anteriormente conhecido como “El Matador”, Topuria anunciou publicamente que, daqui para frente, ele agora é conhecido como “La Leyenda”, que se traduz em “The Legend” em inglês.

O jogador de 28 anos montou um currículo impressionante em sua carreira profissional, indo de 16 a 0 (incluindo uma marca perfeita em oito aparições no UFC) e conquistando o título do UFC Featherweight. Em suas duas últimas lutas do campeonato, ele marcou incríveis nocautes de Alexander Volkanovski e Max Holloway. Topuria é o único lutador a derrotar Volkanovski em um concurso de 145 libras e o único lutador a terminar Holloway por greves.

Topuria está agora pronto para passar até 155 libras em perseguição de um segundo título e ele está aproveitando o momento se renomeando -se à frente de uma possibilidade de um potencial com o Islã Makhachev. A mudança foi recebida com alguns olhos, como um leitor comentou: “Ele é bom, mas é tão coxo”.

Confira mais reações dos fãs ao recém -chamado La Leyenda abaixo.