Tiger Woods confirma Vanessa Trump Romance, Post PDA Photo

A lenda do golfe anunciou as notícias excingantes há alguns minutos, com algumas fotos, incluindo uma em que ele e Vanessa pareciam ao lado de cada otra otra.

Em uma mensagem que o acompanha, Tiger escreve: “O amor está no ar e a vida é melhor com você pelas minhas comunicações! Estamos ansiosos pela nossa jornada pela vida juntos. Nesse momento, apreciaríamos a privacidade privada de todos aqueles próximos de nossos corações”.

Nós já sabíamos estes Dois estão namorando – Lembre-se de que uma fonte com conhecimento direto confirmou aos dois que os dois periquitos estavam cantando um ao outro romanticamente- mas este post serve como a primeira confirmação oficial do Happy Coupl.

Vanessa e Tiger estão familiarizados com o namoro – e a quebra – aos olhos do público. Vanessa estava casada com Donald Trump Jr. De 2005 a 2018. Tiger foi casado com modelo sueco Elin Nordegren De 2004 a 2010.