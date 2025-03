Tom Aspinall ‘muito otimista’ sobre os planos do UFC em meio a Jon Jones, espere depois de se encontrar com o executivo

Tom Aspinall não está suando a luta de Jon Jones.

Não é segredo que Aspinall esteja em busca de Jones com a esperança de que os dois possam se encontrar em uma luta para unificar seus títulos de peso pesado do UFC. Aspinall – não. 1 Na divisão no MMA Fighting Global Rankings – Won um cinturão provisório derrotando Sergei Pavlovich no UFC 295, quando uma luta entre Jones e Stipe Miocic foi adiada devido a uma lesão de Jones.

Jones ganhou um título vago indiscutível (após a partida do campeão Francis Ngannou) no UFC 285 e depois o defendeu contra o Miocic no UFC 309, enquanto Aspinall também registrou uma defesa de sua parte da coroa dos pesos pesados ​​durante esse período. Três vezes o titular do meio-pesado, Jones frequentemente demitiu Aspinall como um desafiante digno.

No último sábado, em Londres, Aspinall e sua equipe tiveram uma reunião com o diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, e ele está experimentando otimismo renovado após as discussões, embora não esteja claro se isso significa que a promoção está avançando para reservá -lo contra Jones ou outro confronto.

“Tivemos uma boa refeição e conversamos tudo”, disse Aspinall O show de Ariel Helwani. “Hunter sempre foi extremamente gentil e razoável comigo – não posso dizer como ele é com outras pessoas, eu não sei – mas comigo e com minha equipe ele não tem nada além de hospital e fantástico. Tivemos uma reunião fantástica, tudo foi incrível, eu entendo minha posição agora, eu entendo o que a empresa está fazendo agora e você tem que ficar em sintonia porque há algumas grandes notícias.”

Questionado se tudo está se movendo na direção certa, Aspinall respondeu: “É justo dizer”. Ele acrescentou que está empolgado com o que vem a seguir e não está preocupado com a demissão que teve desde sua luta mais recente contra Curtis Blaydes em julho passado.

“Após a reunião, estou me sentindo muito otimista com as coisas”, disse Aspinall. “Estou em um local muito, muito, muito bom com tudo e meu futuro avançando. São momentos emocionantes, são momentos realmente emocionantes.

“O intervalo, não é uma pausa enorme, para ser sincero. As pessoas estão dizendo: ‘Jon Jones está sustentando sua carreira’ e outras coisas. Faz apenas sete meses, não é tão ruim. Não quero dizer muito, mas coisas emocionantes no futuro, com certeza.”

Embora Aspinall tenha sido leve sobre detalhes até onde foi discutido com Campbell – e ele não especificou que suas conversas eram necessariamente sobre Jones – uma coisa que ele deixou claro é que de uma maneira ou de outra, ele quer ser reconhecido como o indiscutível número 1 no UFC.

“Claro, eu quero lutar”, disse Aspinall. “Mas tem que estar certo e, como eu disse várias vezes, o que eu mereço é o título indiscutível dos pesos pesados. Isso é muito importante para mim. Dinheiro e tudo mais de lado, isso é realmente secundário. O que eu quero é ser indiscutível campeão dos pesos pesados ​​e estou trabalhando em direção a ele.

“Não estou sentado em casa coçando minha bunda e assistindo TV o dia todo, estou me envolvendo na academia todos os dias. … Estou em um bom lugar, estou em um local muito, muito bom. Prefiro lutar mais cedo ou mais tarde, mas também sou o tipo de cara que acredita que tudo está acontecendo para mim. Então, tenho certeza de que quando chegar a hora certa.”

Ele também confirmou que não tem intenção de defender o título intermediário novamente.

Quanto a Jones, exigindo publicamente “’F*CK YOU’ DINHEIRO” para lutar contra Aspinall, a estrela britânica não tem problema com esse aspecto das negociações.

“Eu também concordaria com a noção de que ele merece cada centavo que faz porque fez tudo o que pode”, disse Aspinall.

Aspinall esteve presente no UFC London e parecia rir às custas de Jones quando ele foi exibido na câmera com um pato de brinquedo, continuando a mordaça de que Jones está “escondendo” uma briga com ele. Com certeza, não havia mistério sobre o que o gesto significava.

“Não, eu gosto de patos”, disse Aspinall. “Estou sempre carregando um pequeno pato comigo, por precaução. Não, é claro, foi apenas um pouco atrevido, foi um pouco indireto, um pouco de ‘bandas’, como dizemos. Só um pouco divertido, isso é tudo.”