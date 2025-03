Trump Admin terminou a maior parte de seu financiamento para a principal organização humanitária síria

CNN

O governo Trump encerrou a maioria de seu financiamento para uma organização civil e humanitária -chave, os capacetes brancos, de acordo com documentos internos e a organização.

O financiamento da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) para o trabalho de combate, busca e salvamento dos Capacetes Brancos foi encerrado como parte do cancelamento de contratos de ajuda externa do governo. Um contrato menor do Departamento de Estado dos EUA para apoiar o trabalho de responsabilidade permanece ativo.

A mudança para cortar milhões de dólares no financiamento da USAID para os capacetes brancos ocorre quando a Síria está em um período de transição significativa após a queda do regime de Assad. É uma decisão que a organização espera que o governo dos EUA reconsidere.

Os capacetes brancos, também conhecidos como Defesa Civil da Síria, foram fundados por voluntários em 2013 para responder aos impactos catastróficos da Guerra Civil da Síria. Nos anos seguintes, eles prestaram serviços médicos de emergência, evacuações civis, missões de busca e resgate e trabalho investigativo – geralmente em circunstâncias extremamente perigosas. Eles foram difamados e direcionados pelo regime sírio agora apodrecido e seus aliados, incluindo a Rússia, mas há muito são apoiados pelos Estados Unidos.

Farouq Habib, vice -gerente geral da organização, disse que tem uma “grande parceria” com a USAID – o maior doador da organização – há quase 10 anos e tem muito orgulho da parceria e do apoio que receberam do povo americano.

“O apoio dos EUA durante esta fase de transição da história da Síria é muito importante à medida que passamos uma nova era e precisamos continuar a preencher o vácuo na ausência de um governo funcional e forte”, disse ele à CNN.

O impacto do corte no financiamento “é devastador”, disse Habib, observando que “as necessidades aumentaram drasticamente”.

“Após a queda do regime de Assad, os capacetes brancos se expandiram do que anteriormente era áreas controladas pela oposição no norte da Síria para quase toda a Síria. Então costumávamos servir 5 milhões de civis no passado, agora trabalhamos por 20 milhões”, explicou Habib.

“Estamos tentando adiar a crise, realocando fundos de outros doadores europeus, mas definitivamente não será suficiente para financiar o orçamento total do ano”, disse ele.

Os capacetes brancos foram formalmente notificados de que o contrato da USAID foi rescindido. No entanto, eles estão em comunicação com a USAID e esperam que o término seja revertido, principalmente devido à natureza que salva vidas de seu trabalho.

O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que o governo não cortaria o financiamento para programas de salva-vidas.

Em uma carta ao Congresso, um funcionário da USAID disse que em 21 de março, “um total de 5.341 prêmios foi encerrado”. Uma lista de prêmios de assistência estrangeira listou um contrato de quase US $ 30 milhões para os capacetes brancos como encerrado. Uma parte do dinheiro desse contrato, listada como a partir de fevereiro de 2023, já foi gasta. Uma lista separada dos prêmios do Departamento de Estado mostrou um contato de US $ 1,4 milhão para os capacetes brancos ainda sendo ativos.

Um porta -voz do Departamento de Estado disse à CNN que “a assistência do Departamento de Estado para os capacetes brancos na Síria retomou”.

Questionado sobre o término do prêmio da USAID, o porta -voz disse que “após uma revisão completa de quase 6.500 prêmios operacionais e de programação para garantir que a assistência estrangeira funcione para tornar os Estados Unidos mais seguros, fortes e mais prósperos, a USAID terminou mais de 5.300 subsídios, contratos e cooperativos.

“Cada prêmio terminado foi revisado individualmente por alinhamento com as prioridades de agência e administração, e as terminações foram executadas quando o secretário Rubio determinou que o prêmio era inconsistente com o interesse nacional ou as prioridades da política da agência”, disseram eles.