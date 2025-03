Trump contratou intencionalmente amadores para os melhores empregos. Este é o erro mais dramático

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





Eu já estava escrevendo uma edição do boletim informativo “o que importa” sobre como a escolha do presidente Donald Trump de empresários e aliados políticos para abalar o trabalho do governo também criou uma atmosfera amadora de hora.

Mas todos os exemplos que eu reuni empalidecendo em comparação com as revelações em uma nova história publicada segunda -feira pelo Jeffrey Goldberg, do Atlântico, com a manchete: “O governo Trump acidentalmente me mandou uma mensagem de guerra”.

Mais especificamente, o funcionário que faz as mensagens de texto dos planos de guerra para um jornalista parece ser o secretário de Defesa Pete Hegseth, que foi confirmado pelo Senado, apesar das sérias perguntas sobre sua falta de experiência oficial – o emprego mais recente de Hegseth antes de assumir o cargo de militares dos EUA foi como um anfitrião da Fox News.

A história apresenta todos os nomes ousados ​​encarregados da segurança nacional de Trump.

De alguma forma, Goldberg parece ter sido adicionado pelo consultor de segurança nacional Mike Waltz a um bate -papo em grupo no sinal de plataforma de mensagens criptografado e privado.

O grupo incluía perfis que pareciam estar associados ao vice -presidente JD Vance, secretário de Estado Marco Rubio, Hegseth, diretor de inteligência nacional Tulsi Gabbard, secretário do Tesouro Scott Bessent, consultor da Casa Branca Stephen Miller, diretor da CIA John Ratcliffe e outros.

Um porta -voz do Conselho de Segurança Nacional confirmou mais tarde que a cadeia de mensagens parecia ser real e disse que estava investigando como o número de Goldberg foi adicionado.

As discussões incluíram um momento em que Vance expressou oposição a um potencial ataque contra os rebeldes houthis no Iêmen para esclarecer as rotas de remessa pelo canal de Suez porque, como observa Vance, a Europa, cujo comércio depende mais do canal de Suez do que os EUA, se beneficiaria mais do que os EUA.

Uma empresa americana que sentiu a picada dos ataques nas rotas de remessa é a Tesla, liderada pelo Chefe do Governo dos EUA, Elon Musk. A Tesla foi forçada a encerrar a produção em sua Gigafactory de Berlim por um tempo em janeiro, porque os ataques causaram problemas na cadeia de suprimentos.

Vance também se perguntou se o presidente Donald Trump entendeu como uma greve para facilitar o comércio global contradizer suas primeiras políticas na América, pedindo aos outros altos funcionários que adiariam as greves

Goldberg, duvidoso de que as principais autoridades dos EUA acidentalmente o adicionassem a uma conversa discutindo dados sensíveis e classificados sobre um próximo ataque militar, achou que as mensagens poderiam ser um troll elaborado até que Hegseth transmitisse os planos detalhados de guerra e disse que a greve era iminente.

Algumas horas depois, Goldberg pesquisou em X e descobriu que as greves estavam ocorrendo. Os diretores de segurança nacional responderam às notícias do sucesso dos greves com emojis e parabéns. Goldberg posteriormente se retirou do bate -papo.

Há tantas perguntas aqui.

Por que esses funcionários estavam utilizando um aplicativo de mensagens conhecido por suas mensagens que desaparecem e administradas por uma organização sem fins lucrativos particular?

Isso poderia entrar em conflito com as duas leis que exigem a retenção de registros e, mais importante, as leis relacionadas a informações classificadas. Existem protocolos claramente declarados para discutir informações classificadas.

Por que Hegseth está tão confortável transmitir planos de guerra em um ambiente não classificado?

Não sabemos a natureza exata do que Hegseth enviou; Goldberg não o imprimiu. Seu artigo diz que incluiu “informações sobre metas, armas que os EUA estariam implantando e sequenciando o ataque”.

Haverá consequências para essa violação aparente?

Esse é o tipo de violação que normalmente pode levar a demissões ou tempo de prisão. Normalmente, o Congresso, que deveria fornecer cheques e contrapesos no ramo executivo, lançaria rapidamente uma investigação do que parece ser uma violação de segurança tão drástica. Não está claro que isso acontecerá agora, quando os republicanos mantêm uma pequena maioria na Câmara e no Senado.

E a ironia óbvia aqui?

Quando Trump foi perguntado inicialmente sobre o relatório do Atlântico na Casa Branca, ele criticou a revista, mas disse que não estava familiarizado com o relatório. Trump deve estar familiarizado com a forma como as coisas devem funcionar quando se trata de material sensível, pois foi acusado de manipular dados classificados depois de deixar a Casa Branca em 2021 e antes de vencer as eleições de 2024. O caso foi julgado improcedente por um juiz que ele nomeou.

Além disso, Trump atacou repetidamente o uso de um servidor de e -mail privado de Hillary Clinton durante o governo Obama, particularmente ela foi criticada por discussão de material classificado em e -mail. Agora, os líderes de toda a sua equipe de segurança nacional parecem estar em um sistema não classificado discutindo material muito sensível.

Que outros exemplos existem?

Existem muitos exemplos de falta de experiência por um oficial ou de fazer coisas de maneiras não tradicionais, levando a problemas.

Os principais esforços oficiais de paz de negociação de Trump para o Oriente Médio e a Ucrânia, Steve Witkoff, não são um diplomata, mas um promotor imobiliário. Isso poderia ajudar a explicar como Witkoff quase repetiu pontos de conversa russa em uma entrevista com Tucker Carlson.

Os números da Seguridade Social de ex -funcionários do governo foram divulgados em um despejo de dados classificados anteriormente que foram divulgados com pressa. Os primeiros nomes de agentes da CIA recentemente contratados foram incluídos em um email não classificado enviado à Casa Branca.

Iniciativas anti-diversidade no Pentágono esfregadas, por um tempo, páginas da Web que mencionaram a carreira militar de Jackie Robinson, que quebrou a barreira de cores no beisebol profissional.

Na semana passada, houve relatos de que Musk, que tem grandes interesses comerciais na China, poderia obter um briefing do Pentágono com informações sobre a China. Trump esclareceu rapidamente que Musk não receberia esse briefing, mas o Pentágono lançou uma investigação de vazamentos que aparentemente incluirá testes de polígrafo.

Havia muito mais exemplos de mais cedo no governo de Trump, como quando o Departamento de Eficiência do Governo de Musk pressionou para a demissão de autoridades de segurança nuclear e, em seguida, o Departamento de Energia teve que chamá -los de volta ao serviço. Parte disso é o que os apoiadores de Trump queriam, talvez, quando votaram em um candidato que prometeu “drenar o pântano”. Ninguém votou em Goldberg ser enviado por planos de guerra.