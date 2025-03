Trump critica Putin e ameaça os adversários com novas tarifas enquanto ele entra em direção ao prazo de 2 de abril

CNN

O presidente Donald Trump está entrando em direção a um prazo de 2 de abril auto-imposto para obter tarifas amplas e está ameaçando outras adversárias estrangeiras neste fim de semana, mesmo quando ele expressou abertura para fazer acordos.

Trump lançou 2 de abril como “Dia da Libertação”, prometendo tarifas recíprocas em um número não especificado de países, além de 25% de tarifas em automóveis e peças de carros.

Mas ele também alertou sobre tarifas adicionais nos adversários dos EUA Rússia e Irã em uma entrevista por telefone com Kristen Welker, da NBC News, no fim de semana.

O presidente foi exibido abertamente as queixas para o presidente russo Vladimir Putin na entrevista.

“Eu estava com muita raiva – irritado – quando Putin começou a entrar na credibilidade de Zelensky, porque isso não está indo no local certo, você entende?” Trump disse a Welker, referindo -se aos comentários do líder russo na semana passada, sugerindo que a Ucrânia fosse colocada sob uma “administração temporária”, enquanto as duas nações trabalham em direção a um acordo.

Ele continuou: “Mas uma nova liderança significa que você não vai ter um acordo por um longo tempo, certo? … mas fiquei chateado com isso. Mas se um acordo não for feito, e se eu acho que foi culpa da Rússia, vou colocar sanções secundárias na Rússia”.

O tom nitidamente crítico de Trump em Putin fica em contraste com suas próprias palavras sobre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e os apelos de Trump às eleições no país devastado pela guerra. Ele disse a Welker que Putin está ciente de que está com raiva.

Trump alertou que o fracasso em chegar a um acordo poderia resultar em tarifas secundárias.

“Se a Rússia e eu não conseguirmos fazer um acordo em parar o derramamento de sangue na Ucrânia, e se eu acho que foi culpa da Rússia, o que pode não ser, mas se eu acho que foi culpa da Rússia, ele colocarei tarifas secundárias em petróleo, em todo o petróleo saindo da Rússia”, disse ele.

Trump não forneceu mais explicações sobre como implementaria essas tarifas secundárias.

A Casa Branca anunciou um acordo na semana passada para que a Rússia parasse de usar força no Mar Negro quando as sanções em seus bancos e exportações sobre sua invasão da Ucrânia são levantadas. Isso ficou muito aquém de um cessar-fogo completo de 30 dias proposto inicialmente pela Casa Branca.

Perguntado se ele conversaria com Putin esta semana se o líder russo “faz a coisa certa”, disse Trump, “sim”.

Na mesma entrevista, Trump indicou que está “pensando em fazer tarifas secundárias no Irã … até que um acordo seja assinado”.

Durante seu primeiro mandato, Trump retirou os EUA de um acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as potências mundiais, um pacto que impôs limitações estritas ao contencioso programa nuclear de Teerã em troca de alívio das sanções. No domingo, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian disse que a República Islâmica rejeitou negociações diretas com os EUA em seu programa nuclear.

Ainda assim, os EUA já impuseram sanções acentuadas ao Irã e fazem comércio mínimo com o país.

O presidente havia admitido anteriormente que suas próximas tarifas poderiam levar a alguma perturbação econômica, e seus principais consultores econômicos procuraram subestimar a incerteza e o impacto econômico dos anúncios de quarta -feira.

O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, se recusou a dizer quantos países seriam direcionados para tarifas recíprocas e sugeriu no domingo que os planos permanecessem fluidos.

“O presidente Trump vai decidir quantos países”, disse Hassett durante uma aparição no “Sunday Morning Futures” da Fox News com Maria Bartiromo.

Hassett parecia indicar que o presidente não tomou nenhuma decisão final.

“O presidente Trump tem uma visão de longo prazo da Era de Ouro da América, e estamos trabalhando muito, muito duro para divulgá-la com o tempo. Mas não posso lhe dar nenhuma orientação prospectiva sobre o que vai acontecer nesta semana. O presidente recebeu muita análise diante dele e ele fará a escolha certa”, disse Hassett.

Enquanto isso, Trump indicou alguma abertura à negociação, dizendo a Welker: “Somente se as pessoas estiverem dispostas a nos dar algo de grande valor. Porque os países têm coisas de grande valor.

Caso contrário, não há espaço para negociação. ”

Na sexta -feira, Trump disse a repórteres a bordo do Air Force One que quaisquer acordos provavelmente aconteceriam depois que as tarifas forem anunciadas.

O presidente acredita há muito tempo no uso de tarifas – e na ameaça de tarifas – como uma ferramenta -chave de negociação. Mas as tarifas de entrada em tarifas no início deste mês abalaram os mercados, alimentando a ansiedade e a incerteza para as empresas e consumidores americanos.

Peter Navarro, conselheiro sênior de comércio e fabricação do presidente, rejeitou as preocupações com o aumento dos preços dos consumidores.

“Tarifas são cortes de impostos, tarifas são empregos, tarifas são segurança nacional, as tarifas são ótimas para os americanos. As tarifas tornarão a América ótima novamente”, disse ele durante uma aparição no “Fox News Domingo” com Shannon Bream.

A CNN relatou que os americanos não sentirão necessariamente os efeitos completos das tarifas imediatamente, mas que os impostos de importação poderiam aumentar os preços de praticamente tudo, especialmente porque mais de 40% dos bens que a América importados no ano passado vieram das nações que Trump segmentou.

Bream pressionou Navarro por preocupações de que as tarifas apareçam nos custos diários. Ele apontou o dinheiro arrecadado a partir de tarifas de automóveis que apoiarão cortes de impostos, prometendo “o maior corte de impostos da história americana para a classe média”.

“Holisticamente, como se costuma dizer, consumidores e americanos vão ficar melhor, incluindo todos os empregos que recebem”, disse ele.

Pressionado mais uma vez sobre a pesquisa que reflete a crença geral de que as tarifas tornarão os produtos mais caros e a própria afirmação de Trump de que as tarifas poderiam levar a “alguma interrupção”, Navarro disse que deveria “confiar em Trump”.

“Confie em Trump. Temos o exemplo do primeiro mandato. Sabemos que impusemos tarifas historicamente altas à China. Imporitamos tarifas de alumínio e aço. Importamos as máquinas de lavar, a energia solar … Tudo o que saímos disso foi prosperidade e estabilidade de preços.

E a razão pela qual não veremos a inflação é porque os estrangeiros vão comer a maior parte. Eles precisam ”, ele disse.