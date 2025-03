Trump diz ‘existem métodos’ para procurar um terceiro termo, acrescentando que ele ‘não está brincando’

CNN

–



O presidente Donald Trump no domingo não descartou a idéia de buscar um terceiro mandato na Casa Branca, apesar da 22ª emenda da Constituição proibir, alegando que “existem métodos” para conseguir isso e enfatizar que ele “não estava brincando”.

“Muitas pessoas querem que eu faça isso. Mas … meu pensamento é que temos um longo caminho a percorrer. Estou focado no atual”, disse Trump em uma entrevista por telefone com Kristen Welker, da NBC News, no domingo.

A 22ª Emenda à Constituição, que foi ratificada em 1951, afirma: “Nenhuma pessoa será eleita para o cargo do Presidente mais de duas vezes”.

“Existem métodos que você poderia fazer”, disse o presidente quando perguntado se há estratégias na mesa para permitir que ele busque outro mandato. Welker mencionou um possível plano no qual o vice -presidente JD Vance concorreria em 2028 e depois “passava o bastão” para Trump. “Bem, esse é um. Mas há outros também”, disse o presidente, antes de se recusar a elaborar.

O presidente limitado a termo provocou frequentemente uma terceira presidência, mas esclareceu no domingo que “não está brincando” desta vez.

“Eu não estou brincando”, disse Trump a Welker, reiterando, “é muito cedo para pensar sobre isso”.

Trump frequentemente provocou um terceiro mandato, dizendo em Rally em Nevada em janeiro que “será a maior honra da minha vida servir, não uma, mas duas ou três vezes ou quatro vezes”, aparentemente brincando. Mais tarde, ele esclareceu: “Não, será servir duas vezes. Nos próximos quatro anos, não vou descansar”.

Semanas depois, Trump perguntou aos apoiadores durante um evento do Black History Month na Casa Branca se ele deveria correr novamente, levando cantos de “mais quatro anos!”

Mas Steve Bannon, um aliado do lado de fora do presidente, sugeriu que Trump é elegível, pois a emenda não especifica termos “consecutivos”.

Na Câmara, o deputado Andy Ogles, republicano do Tennessee, introduziu uma legislação para iniciar o longo processo de ajustar o texto da 22ª emenda e permitir que um presidente que serve mandatos não consecutivos cumpra um terceiro mandato de quatro anos. A redação da proposta de Ogles excluiria ex-presidentes de dois mandatos, como Barack Obama de sair da aposentadoria.

A revogação ou a mudança da 22ª emenda exigiria votos de dois terços na Câmara e no Senado e na ratificação por três quartos dos estados. O único presidente a cumprir mais de dois mandatos foi Franklin D. Roosevelt. A 22ª emenda foi ratificada em 1951, nos anos seguintes à morte de Roosevelt no cargo.

“É ilegal. Ele não tem chance. Isso é tudo o que é dizer”, disse à CNN Michael Waldman, presidente e CEO do Brennan Center for Justice na CNN, na Escola de Direito da Universidade de Nova York.

No final de seu segundo mandato, em janeiro de 2029, Trump será a pessoa mais velha a manter a presidência aos 82 anos e 7 meses, liderando o recorde de seu antecessor Joe Biden. Biden tinha 82 anos e 2 meses quando deixou o cargo.

Betsy Klein e Zachary B. Wolf, da CNN, contribuíram para este relatório.