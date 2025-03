Trump parece sério sobre um terceiro mandato, não importa o que esteja na Constituição

Uma versão desta história apareceu no What Newsletter da CNN. Para obtê -lo em sua caixa de entrada, inscreva -se gratuitamente aqui.





Ouvir o presidente Donald Trump é frequentemente um exercício para medir se está falando sério ou não.

Ele leva a sério as tarifas que poderiam levar a economia dos EUA a recessão? Vamos descobrir mais esta semana.

Ele leva a sério a proteção do Seguro Social e do Medicare? Pode depender da sua definição de “desperdício, fraude e abuso”.

Há poucas dúvidas, no entanto, que Trump “não está brincando”, como disse à NBC News em uma entrevista por telefone no domingo, quando ele fala sobre concorrer a um terceiro mandato.

Apesar do quão fantástico parece que um presidente poderia ignorar a 22ª emenda e todos os obstáculos para mudar o limite de dois mandatos da Constituição.

“Existem métodos”, disse Trump, para concorrer a um terceiro mandato, mas ele não elaborou.

Ele já falou sobre um terceiro mandato repetidamente, mas nunca antes parecia tão sério.

“Temos quase quatro anos para ir e isso é muito tempo, mas, apesar disso, muitas pessoas estão dizendo ‘você precisa correr de novo'”, disse ele a repórteres na Força Aérea One no domingo. “Eles amam o trabalho que estamos fazendo.”

Embora concorrer a um terceiro mandato seja claramente inconstitucional, se há algo que Trump nos mostrou, é que ele pode normalizar as coisas que não parecem possíveis.

Após o tumulto do Capitólio de 6 de janeiro, Trump foi tratado como um pária pelos legisladores republicanos. Agora ele está no auge de seu poder.

“Não subestime a disposição de Donald Trump não apenas de socializar o impensável na política americana, mas na verdade agir sobre isso”, disse Susan Glasser, escritora do New Yorker e autora de um novo livro que documenta a ascensão do presidente russo Vladimir Putin, aparecendo na “política interna” da CNN.

Quando Putin foi barrado pela lei russa de cumprir um terceiro mandato consecutivo, ele se tornou o primeiro-ministro do país, mas acredita-se que tenha mantido o controle do governo sob o então presidente Dmitry Medvedev.

Trump assistiu a outros líderes mundiais escapar dos limites de termos, incluindo Xi Jinping da China, a quem Trump admirou como “Presidente da Vida” da China. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, está se aproximando de evitar os limites de mandato e seu principal rival foi preso.

“O que é realmente notável aqui é a disposição de desrespeitar a lei de testar as normas básicas da governança estabelecida”, disse Glasser sobre o aparente desejo de Trump de permanecer no cargo.

O deputado Dan Goldman, democrata de Nova York, tentou e não conseguiu que seus colegas parlamentares voassem no ano passado, antes de Trump tomar o cargo esclarecendo que Trump só poderia cumprir os dois mandatos.

Goldman disse em comunicado que agora vê as múltiplas “ações suspeitas constitucionalmente” de Trump, levando a um esforço para permanecer no cargo.

“Os republicanos estão travando um ataque total ao judiciário para limpar o caminho para Trump cumprir um terceiro mandato”, disse ele.

Testando a Constituição dos EUA, repetidamente



Grande parte da política de segundo mandato de Trump se baseia em uma estratégia de testar o poder presidencial, mesmo quando viola a linguagem clara na Constituição, como o poder do Congresso sobre gastar ou garantir a cidadania da primogenitura. Um esforço para correr novamente se encaixaria facilmente ao lado desses outros testes constitucionais.

O historiador presidencial da CNN, Tim Naftali, apontou na CNN que Trump está usando o medo como uma ferramenta de política para exigir concessões de outros países e pressionar universidades, escritórios de advocacia e legisladores.

Isso faz algum sentido. Uma vez que a conversa se vira para o que vem depois de Trump, ele perderá a alavancagem e o poder. Há uma razão pela qual os presidentes que se aproximam do fim de seus termos são chamados de patos coxos. Ainda resta muito o segundo mandato de Trump, e ele vai querer manter o impulso pelo maior tempo possível.

Mas também é verdade que Trump tentou usar teorias inconstitucionais para permanecer no cargo antes, quando pressionou o então presidente do Vice, Mike Pence, a rejeitar os votos eleitorais.

Trump não é a única pessoa falando sobre um terceiro mandato. Stephen Bannon, um acólito de Trump, que trabalhou como estrategista -chefe no primeiro mandato de Trump e depois cumpriu meses de prisão por se recusar a testemunhar antes do comitê de 6 de janeiro da Câmara, disse que há consideração ativa sobre como fazer um terceiro termo de Trump acontecer.

“Acredito firmemente que o presidente Trump concorrerá e vencerá novamente em 2028”, disse Bannon a Chris Cuomo, da Newsnation, em março. “Um homem como esse aparece uma vez a cada século, se tivermos sorte”, disse Bannon.

Cuomo perguntou como, dados os obstáculos na Constituição, um terceiro termo de Trump poderia acontecer.

“Estamos trabalhando nisso”, disse Bannon. “Acho que teremos algumas alternativas. Vamos dizer isso.”

Ele considera os EUA que estão no meio de um “realinhamento do tipo 1932”-uma referência ao início do New Deal e à criação do Estado Administrativo por FDR de que Bannon e Trump estão tentando desmontar.

Bannon não respondeu a um pedido de atualizações na segunda -feira sobre o que essas alternativas podem ser.

Enquanto isso, já houve um pouco de conjectura sobre como um presidente poderia tentar permanecer no cargo. Aqui estão algumas das idéias, todas com grandes falhas:

Escrevemos antes que a 22ª emenda é bastante clara. Sem reafirmar todo esse argumento, basta olhar para a primeira linha da emenda, que diz: “Nenhuma pessoa será eleita para o cargo do presidente mais que duas vezes”.

Mudar essa emenda seria quase impossível, exigindo que 38 estados concordassem.

“O presidente Trump não tem os cartões constitucionais”, disse Naftali.

Bannon está entre os que desejam cutucar buracos na linguagem relativamente simples, argumentando que talvez não deva se aplicar a Trump, pois ele não cumpriu mandatos consecutivos, embora não exista tal isenção na emenda.

A idéia básica aqui é que o vice -presidente JD Vance ou algum outro seguidor disposto iria concorrer à presidência em Trump, com Trump como seu companheiro de chapa. Vance ou quem correu como presidente renunciaria, permitindo que Trump se tornasse presidente.

O principal problema é que a 12ª emenda afirma claramente que “nenhuma pessoa constitucionalmente inelegível para o cargo de presidente será elegível para a do vice-presidente dos Estados Unidos”.

Trump duas vezes eleito é constitucionalmente inelegível.

Como ele não pode concorrer a vice -presidente, talvez Trump pudesse ser o orador da Câmara, assumindo que os republicanos controlam a Câmara em 2029, e então o presidente republicano e o vice -presidente, assumindo que um republicano vence a eleição de 2028, pode renunciar, permitindo que Trump permaneça na Casa Branca.

Estamos profundamente em hipóteses aqui, e esses cenários exigem um acordo de retaguarda de bloqueio dos republicanos no Congresso.

O deputado do Partido Republicano Ryan Zinke, que representa Montana na casa e foi secretário do Interior durante o primeiro mandato de Trump, sugeriu ao Pamela Brown da CNN na segunda -feira que se oporia a mudar a Constituição para acomodar um terceiro termo de Trump.

“Gosto como escrito, e acho que a maioria dos americanos também”, disse Zinke.