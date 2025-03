Trump perdoa Trevor Milton, acusado de fraude relacionada à fabricante de caminhões falidos Nikola

CNN

O presidente Donald Trump diz que perdoou a Trevor Milton, CEO da agora extinta empresa de hidrogênio e caminhão elétrica Nikola, em parte porque acreditava que Milton foi perseguido por apoiar as ambições políticas de Trump.

Em outubro de 2022, um júri de Nova York condenou Milton por acusações federais de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica.

Os promotores do Procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York haviam acusado Milton de fazer declarações falsas e enganosas sobre “quase todos os aspectos do negócio”, no que se refere ao desenvolvimento de caminhões elétricos e movidos a hidrogênio, além de fraudar o público por meio de mídias sociais e entrevistas com podcast.

Ele foi condenado em 2023 a quatro anos de prisão. Ele estava livre sob fiança enquanto recorreu da condenação.

Na noite de quinta -feira, Milton postou em X que recebeu um telefonema de Trump, que informou que havia recebido um “perdão completo e incondicional”.

“Esse perdão não é apenas sobre mim – trata -se de todos os americanos que foram ferroviários pelo governo e, infelizmente, isso é muita gente”, escreveu Milton.

O perdão, que poupará Milton de cumprir o tempo na prisão, também permitiria que ele evitasse pagamentos ordenados pelo tribunal para compensar os acionistas.

Em suas observações na sexta -feira, Trump sugeriu que o caso de Milton foi injustamente transferido de Utah para Nova York. E ele alegou – sem provas – que ele era alvo de ser um defensor de Trump.

“Eles dizem que o que ele fez de errado foi que ele foi uma das primeiras pessoas que apoiou um cavalheiro chamado Donald Trump para presidente. Ele apoiou Trump. Ele gostava de Trump. Eu não o conhecia, mas ele gostava dele”, disse ele durante um evento não relacionado.

“Há muitas pessoas assim”, acrescentou ele mais tarde. “Eles apoiam Trump e foram atrás dele.”

Também na sexta -feira, Trump comutou a sentença do fundador da Ozy Media, Carlos Watson, poucas horas antes de se render à prisão, duas pessoas familiarizadas com o assunto confirmado à CNN.

Watson foi condenado no verão passado por fraudar investidores e mentir sobre as finanças de sua empresa. Ele é um ex-âncora de notícias a cabo e banqueiro de investimentos que foi acusado de mentir para os investidores sobre as finanças da startup, agora extinta, e o Sham lida com o Google e Oprah Winfrey.

Em dezembro, Watson foi condenado a quase uma década de prisão.

Como a CNN relatou na época, Ozy implodiu em 2021 depois que as notícias questionaram o número de seu público e revelaram que um dos principais executivos havia se passou por um executivo do YouTube durante uma ligação com os banqueiros do Goldman Sachs, no qual ele alegou que o site de streaming concordou em pagar pelos direitos exclusivos a um programa Ozy.

A Casa Branca se recusou a comentar.

Esta história foi atualizada com relatórios adicionais.

Kaitlan Collins, da CNN, contribuiu para este relatório.