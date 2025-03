Trump permanece em Waltz como presidente e seus aliados implantam um manual familiar

Washington

CNN

–



O presidente Donald Trump não apenas ficou com seu consultor de segurança nacional em apuros na terça-feira, em meio a conversas de febre sobre o destino de Mike Waltz após uma extraordinária violação de segurança; Ele o convidou para um assento à mesa na sala do gabinete para enviar uma mensagem de apoio inegável.

“Não, acho que ele não deveria se desculpar”, disse Trump, depois de marcar “a única falha” de seu novo governo. “Eu acho que ele está fazendo o seu melhor.”

O presidente insistiu que as informações classificadas não haviam sido compartilhadas em um bate -papo em grupo com sua equipe de segurança nacional sobre ataques militares no Iêmen. Ele se recusou a responder como chegou a essa conclusão, mas o fato de ter abordado o assunto e tomou perguntas repetidas destacou como seus conselheiros disseram acreditar que somente ele poderia neutralizar a crise.

Depois de assistir a uma audiência explosiva no Senado pela manhã, a Casa Branca procurou conter as consequências usando o púlpito do presidente para tentar mudar de assunto. Trump apareceu na câmera, cercada por suas escolhas embaixadoras, para uma reunião anteriormente não programada, onde também assinou ações executivas em questões conservadoras de animais de estimação, como exigir prova de cidadania para o registro de eleitores e reclassificar os documentos da sonda da Rússia do FBI.

Seus comentários da tarde serviram a um duplo objetivo de enviar uma mensagem aos aliados em Capitol Hill e além, na esperança de reprimir uma controvérsia aprofundada sobre como foi que o planejamento da guerra foi debatido e discutido em um bate -papo em grupo no sinal. Os legalistas do presidente empregaram uma página familiar do manual de Trumpian de atacar o Mensageiro – a mídia – enquanto lidavam com um dos maiores desafios da jovem presidência.

Quando as principais autoridades da Casa Branca começaram a executar essa estratégia, as pessoas próximas a Trump – algumas das quais foram cautelosas com a taxa de sobrevivência da Waltz na segunda -feira depois que surgiu pela primeira vez, ele havia adicionado um editor do Atlântico à conversa – argumentou que, se o consultor de segurança nacional pudesse ficar acima da briga por outro dia ou assim, a história morreria e permaneceria.

“Eu assumo total responsabilidade”, disse Waltz à Fox em uma entrevista que foi ao ar na noite de terça -feira. “Eu construí o grupo. Meu trabalho é garantir que tudo esteja coordenado”, acrescentou, enquanto depreciou Goldberg e não explica como seu número estava em seu telefone.

Um dia antes, foi Waltz quem foi uma das primeiras pessoas a discutir a história com o presidente, disseram duas fontes familiarizadas com as negociações à CNN.

Durante a conversa deles, Waltz disse ao presidente que nunca havia se conhecido ou conversou com o editor-chefe do Atlântico, Jeffrey Goldberg, contra quem o presidente há muito mantém um rancor profundo e pessoal, de acordo com uma das fontes.

Quando Trump foi totalmente informado Sobre o assunto de Waltz e outros na segunda -feira – uma tarefa que uma pessoa familiarizada com o assunto descrita como desagradável – ele já foi interrogado por repórteres na sala de Roosevelt sobre o episódio embaraçoso. Ele reivindicou a ignorância.

Mas as primeiras dicas do que estava por vir começaram naquela manhã, quando os principais funcionários começaram a receber notícias da Casa Branca pouco depois das 9h de que o bate -papo criptografado, onde eles estavam discutindo livremente os planos de atingir alvos houthi nas conversas inadvertidamente incluíram um editor do Atlântico, segundo as pessoas familiarizadas com as conversas.

O secretário de Defesa Pete Hegseth estava no ar, tendo partido para uma viagem à Ásia, poucas horas antes de surgir a história. Quando ele saiu de seu avião no Havaí, ele estava visivelmente irado, negando uma alegação de que ele lançou planos detalhados de guerra no bate -papo.

Em Washington, o diretor de inteligência nacional Tulsi Gabbard e o diretor da CIA, John Ratcliffe, foram forçados a se ajustar em tempo real, seus preparativos para uma audiência no Congresso de alto perfil sobre ameaças mundiais um dia depois, antecipando novas linhas difíceis de questionar sobre o manuseio do governo de informações classificadas.

E dentro da Casa Branca, os principais assessores que haviam sido incluídos no texto do grupo foram deixados para reunir exatamente o que havia acontecido – e como dizer a Trump, que nunca havia ouvido falar do aplicativo de sinal que seus assessores estavam usando para discutir seus planos militares.

O presidente expressou alguma frustração com a história e suas consequências a portas fechadas, disseram fontes, mas na terça -feira de manhã, Trump subestimou o episódio como “a única falha” de seu governo até agora, ambos diminuindo a gravidade do que aconteceu e, ao mesmo tempo, reconhecendo tacitamente que viu o assunto como um erro não contido.

Também ficou evidente que ele estava pronto para seguir em frente, encolhendo o incidente como um snafu técnico comum, em vez de uma séria violação dos segredos mais bem -sucedidos do governo.

“Às vezes, as pessoas estão ligadas, e você não sabe que elas são viciadas”, disse ele na terça -feira na sala de gabinete.

Para um presidente, a intenção de enraizar vazadores em seu meio – e cujo próprio manuseio de documentos classificados resultou em uma investigação criminal – o episódio de bate -papo de sinal representou um grande teste de seu novo governo.

A dinâmica da administração interna foi revelada nos bate -papos, incluindo diferenças de opinião entre alguns membros da equipe de segurança nacional e o vice -presidente JD Vance, que sugeriu em uma mensagem que Trump pode não estar “ciente de como isso é inconsistente com sua mensagem na Europa agora”, segundo o Atlântico.

E questões de competência giravam em Washington em torno de algumas das seleções pouco ortodoxas de Trump para as principais posições de segurança nacional, incluindo Hegseth e Gabbard, que ficaram para se defender depois que muitos dos rivais de Trump já haviam questionado sua aptidão por seus papéis.

“Você precisa aprender com todas as experiências”, disse Trump na terça -feira, sugerindo que todo o incidente foi apenas mais um dia no escritório.

Mas, mesmo quando o presidente e seus conselheiros trabalharam febrilmente para subestimar todo o assunto e diminuir os detalhes específicos do planejamento de guerra que foram compartilhados no aplicativo de mensagens de sinalização, os principais democratas do Congresso estavam pedindo as demissões de valsa e Hegseth.

Alguns republicanos também expressaram sua frustração.

“Esta deve ser a última vez que algo tão grande e burro acontece”, disse o senador Kevin Cramer, acrescentando que alguém precisava “pedir desculpas e dizer que nunca mais acontecerá”.

“É uma primeira greve tão importante, em minha mente. Não sei quantos ataques você recebe. Este é realmente um grande primeiro. Talvez valha dois”, disse o republicano de Dakota do Norte.

De fato, se haveria alguma conseqüência para os funcionários envolvidos no bate -papo, era uma questão de intensa especulação entre os assessores, alguns dos quais ainda se lembram vividamente da tumultuosa série de demissões da primeira vez no cargo de Trump.

Vários autoridades do governo Trump disseram à CNN na segunda -feira que ficaram chocadas com o assunto, com pelo menos dois especulando que isso poderia resultar na demissão de um de seus colegas.

Na segunda -feira à tarde, no entanto, o secretário de imprensa da Casa Branca colocou a notícia de que Trump manteve a confiança em Waltz.

E quando o presidente reuniu seus indicados ao embaixador na terça-feira à tarde, ele deu uma defesa completa de seu consultor de segurança nacional.

“Eu acho que foi muito injusto da maneira que eles atacaram Michael”, disse Trump.

Trump gosta pessoalmente da Waltz e ficou satisfeito com o trabalho que ele fez até agora, disseram autoridades, o que é parte do motivo pelo qual ele rapidamente escolheu apoiá -lo, apesar da história embaraçosa, disseram pessoas familiarizadas com a estratégia à CNN.

Mas outra razão principal, disseram essas pessoas, é que admitir irregularidades ou chegar ao ponto de disparar valsa sobre a digressão, alimentaria as críticas de seu governo.

Em vez disso, o time de Trump, em parte alimentado pelo próprio presidente, adotou o manual de desgastado de subestimação da seriedade da situação, negando as partes mais flagrantes da história e menosprezando o jornalista por trás dela.

Ainda assim, mesmo muitos aliados de Trump reconheceram em particular que o incidente refletia mal sobre a competência geral do governo. Assim que a história publicada foi explodida em vários tópicos de texto ao longo da administração, com funcionários reagindo com descrença, de acordo com aqueles que falaram com a CNN em particular.

Quando as autoridades informaram Trump sobre o assunto na segunda -feira, ele expressou seu desdém por Goldberg, disseram fontes.

O presidente há muito não gostava do longo tempo de Washington Reporter, que remonta à sua história de 2020, na qual Goldberg relatou que Trump descreveu os americanos que morreram em guerra como “perdedores” e “otários”.

“Você não poderia ter escolhido uma pessoa pior do que Goldberg para adicionar ao bate -papo”, disse uma pessoa próxima a Trump.

Mas, como a Casa Branca se esforçou para conter as consequências do incidente, os altos funcionários do governo também estavam revisando o uso do sinal em meio a preocupações, há uma dependência excessiva no aplicativo criptografado.

O sinal foi amplamente utilizado durante o primeiro governo Trump, disseram vários ex -funcionários do governo à CNN, inclusive às vezes para planejar e coordenar reuniões sensíveis. As autoridades de Trump, tanto durante o primeiro mandato do presidente quanto seu mandato atual – bem como o período de transição entre as eleições e janeiro de 2025 – também usaram o sinal para se comunicar com repórteres.

“Todo mundo está no sinal, o dia e a noite”, disse uma autoridade à CNN, falando sob condição de anonimato para discutir deliberações internas na ala oeste. “Isso pode muito bem mudar.”

No entanto, nenhuma das autoridades disse que jamais poderia se lembrar de um exemplo em que informações classificadas relacionadas a um ataque militar foram discutidas dessa maneira, embora alguns funcionários sugeridos tenham usado o sinal para vazar informações classificadas para repórteres.

“Todos nós usamos o Signal para nos comunicar no nível da equipe”, disse um dos ex-funcionários do governo, que trabalhou para um funcionário do gabinete. “Mas o planejamento e a execução de operações sensíveis teriam sido executadas pelos membros do Presidente/NSC da sala de situação, independentemente de ocorrer durante o horário de trabalho ‘normal’. Isso incluiria o processo de tomada de decisão e compartilhamento de informações que antecederam a operação, na forma de uma reunião ou VTC seguro”, disse essa pessoa, referindo -se à videoconferência.

Um sentimento de preocupação era palpável dentro da ala oeste e entre as principais agências, à medida que surgiram perguntas sobre se novas orientações ou regras deveriam ser implementadas para comunicações internas.

O chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, que estava no bate -papo em grupo relatado pelo Atlântico, estava entre os altos funcionários que aparentemente não levantaram questões ou preocupações que uma conversa altamente sensível estava ocorrendo no aplicativo de mensagens comerciais. As autoridades se recusaram a responder perguntas sobre se o bate -papo de texto violava os procedimentos legais para o tratamento de tais informações.

Trump, falando terça -feira, sugeriu que o uso do aplicativo pode ser uma coisa do passado, pelo menos para seus principais funcionários.

“Eu não acho que seja algo que estamos ansiosos para usar novamente”, disse ele.