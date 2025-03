Trump Signs Executive Ordem é escalpo de ingressos, taxas de entretenimento ao vivo

Presidente Trump Está tentando enfrentar uma questão importante no HI estava na trilha da campanha … Scalpers e taxas caras que impulsionam os preços dos ingressos para entretenimento ao vivo … e ele tem uma nova legislação que ele diz que consertará esses emissões.

Fontes na Casa Branca dizem à TMZ … Trump está assinando uma ordem executiva presidencial hoje para dar um preço por intermediários na indústria do entretenimento.

Nossas fontes dizem que a OE de Trump instrui a Comissão Federal de Comércio para trabalhar com o Procurador Geral dos EUA para garantir que as leis da concorrência estejam sendo aplicadas e à Lei dos Bots para impedir que os cambistas parassem os cambistas para os bots

Disseram -nos que Trump também está envolvendo o Secretário do Tesouro e o Departamento de Justiça … para garantir que os cistragem de ingressos estejam seguindo a lei.

A Casa Branca diz que o entretenimento ao vivo é uma indústria de US $ 132,6 bilhões que apoia quase um milhão de empregos, e o governo Trump diz que o componente de bilheteria se tornou repleto de taxas flagrantes e intermediários sem escrúpulos.

Swifties não são os que foram atingidos com força … os cambistas também aumentaram os preços do Coldplay, Banco, Luis Miguel, Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Bad Bunny, Zach Bryan, Metallica e Madonna … só para citar alguns.