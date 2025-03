Trump tem como alvo a “ideologia inadequada” no Smithsonian no último esforço para remodelar as artes e a história

CNN

–



O presidente Donald Trump está estendendo seus esforços para influenciar instituições culturais e artísticas americanas para a Smithsonian Institution – uma organização ampla que abrange o zoológico nacional e uma coleção de museus que ancoram o turismo na capital do país.

Em uma ordem executiva assinada na noite de quinta -feira, Trump colocou o vice -presidente JD Vance encarregado de interromper os gastos do governo em “exposições ou programas que degradam valores americanos compartilhados, dividem os americanos com base em raça ou promovem programas ou ideologias inconsistentes com a lei e a política federal”. Vance serve no Conselho de Regentes do Smithsonian.

“Uma vez amplamente respeitado como um símbolo da excelência americana e um ícone global de desempenho cultural, a instituição Smithsonian, nos últimos anos, está sob a influência de uma ideologia divisória e centrada na raça”, diz a ordem. “Essa mudança promoveu narrativas que retratam os valores americanos e ocidentais como inerentemente prejudiciais e opressivos”.

A Smithsonian Institution é o maior complexo mundial de museus, incluindo 21 museus e o zoológico nacional. Quase 17 milhões de pessoas visitaram a Smithsonian Properties no ano passado, de acordo com o site do museu. A entrada em quase todos os museus é gratuita.

A CNN entrou em contato com a Smithsonian Institution para comentar.

A ordem parece criada em parte para direcionar os museus a suavizar ou distorcer discussões francas sobre a história e o impacto do racismo nos Estados Unidos e segue ordens semelhantes que buscam exercer a vontade do presidente sobre escritórios de advocacia e instituições educacionais.

Ele também segue seu esforço agressivo para assumir o John F. Kennedy Center for the Performing Arts em Washington, DC, onde no mês passado ele destruiu o conselho de administração e foi eleito presidente de um conselho recém -constituído.

Trump prometeu tornar o centro “ótimo” e eliminar programas que ele não apoia, incluindo shows de arrasto.

No início deste mês, o presidente também assinou uma ordem direcionando a instituição de serviços de museus e bibliotecas, entre várias outras entidades governamentais, a ser “eliminada na extensão máxima consistente com a lei aplicável”. O IMLS suporta museus e bibliotecas em todos os 50 estados.

O deputado democrata Jasmine Crockett, do Texas, falou contra a ordem na quinta -feira, dizendo em um Post X: “Primeiro Trump remove qualquer referência da diversidade do presente – agora ele está tentando removê -lo da nossa história. Deixe -me ficar perfeitamente claro – você não pode apagar nosso passado e não pode nos impedir de cumprir nosso futuro.”

Em sua ordem, Trump direcionou especificamente o Museu Nacional de História e Cultura Afro -Americana e o Museu de Arte Smithsonian American como exposições e promove a linguagem que ele considerou inadequado.

O Museu Nacional de História e Cultura Afro -Americana, disse a Ordem, “proclamou que o ‘trabalho duro’,” individualismo “e” a família nuclear “são aspectos da” cultura branca “.

Essa parte da ordem parece se referir a um recurso educacional para discutir a raça divulgada pelo museu em 2020, pela qual o museu quase imediatamente removeu e pediu desculpas.

Trump visitou o museu durante seu primeiro mandato em 2017, apenas alguns meses depois de abrir ao público, onde prometeu unir um “país dividido” e prometeu fazer “tudo o que posso para continuar essa promessa de liberdade para os afro -americanos e para todos os americanos”.

Não está claro como a ordem pode afetar as exposições do museu, que inclui uma discussão franca sobre a história da escravidão nas Américas.

A ordem também critica uma exposição de esculturas do Museu de Arte Americana Smithsonian examinando “as maneiras pelas quais a escultura moldou e refletiu atitudes e entendimentos sobre raça nos Estados Unidos” e uma exposição planejada no próximo Museu de História da Mulher Americana, que a ordem disse que comemorou as contribuições dos atletas transgêneros.

A Ordem direciona ainda mais o secretário do Interior Doug Burgum para “fornecer financiamento suficiente” para revitalizar o Parque Histórico Nacional da Independência Hall na Filadélfia, que serviu brevemente como sede do governo federal e é onde a Declaração de Independência e Constituição foi debatida, em preparação para o 250º Anniversário da Adoção da Adoção da Deputação em 4 de julho.

Também instrui o Burgum para determinar se alguma estátua ou memorial no Departamento de Jurisdição do Interior foram “removidos ou alterados para perpetuar uma falsa reconstrução da história americana” desde 1º de janeiro de 2020.

Embora esse período inclua o último ano do primeiro mandato de Trump, ele também abrange o período em que vários monumentos que celebram oficiais confederados, conquistadores e colonialistas foram removidos nos Estados Unidos como parte dos contatos raciais e protestos públicos contra o assassinato de George Floyd no verão de 2020.

O Burgum também é direcionado para garantir que os memoriais “não contenham descrições, representações ou outro conteúdo que deprecie inapropriadamente os americanos do passado ou da vida (incluindo pessoas que vivem nos tempos coloniais)”, um decreto que poderia ser interpretado para direcionar a remoção de referências para os primeiros fundos fundadores da América.