Trump tem como alvo outro grande escritório de advocacia de DC, onde Robert Mueller costumava trabalhar com a ordem executiva

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva na quinta-feira, direcionando as agências a suspender as autorizações de segurança e o acesso a edifícios federais de advogados para o escritório de advocacia Wilmer Hale, a ex-empresa de um conselheiro específico de tempo, Robert Mueller.

O pedido também instrui as agências a “abster -se de contratar funcionários” da empresa sem uma renúncia de um chefe de agência, e instrui as agências a revisar quaisquer contratos que possam ter com a empresa e fazer esforços para encerrá -los.

A Ordem Executiva na quinta -feira é o quinto restringindo a capacidade de um grande escritório de advocacia de Washington de fazer negócios com o governo federal. A Casa Branca deixou claro que essas empresas estão sendo punidas por causa do trabalho político de seus parceiros ou clientes e vínculos com investigações criminais que investigaram Trump.

Wilmer Hale é um dos maiores escritórios de advocacia de Washington – e ex -lar de Mueller, que supervisionou a investigação sobre intromissão russa nas eleições de 2016.

Na ordem executiva, Trump afirma que Wilmer Hale “abandonou os ideais mais altos da profissão e abusou de sua prática profissional de se envolver em atividades que prejudicam a justiça e os interesses dos Estados Unidos”. O pedido observa especificamente os laços de Mueller com a empresa.

Wilmer Hale respondeu à Ordem Executiva na quinta -feira, citando seu histórico de representar uma série de clientes “inclusive em assuntos contra administrações de ambas as partes”.

“Continuamos comprometidos em fornecer a representação especializada em que nossos clientes têm direito e confiamos”, disse um porta -voz da empresa em comunicado. “Estamos ansiosos para buscar todos os remédios apropriados para esta ordem ilegal”.

Apesar de um choque generalizado na comunidade jurídica sobre Trump a ir atrás das empresas, muitas das principais empresas de Washington estão se recusando a se posicionar contra Trump publicamente, por medo de que eles possam se tornar alvos.

Uma empresa das cinco até agora, Perkins Coie, processou e inicialmente ganhou algumas ordens judiciais dizendo ao governo que seria inconstitucional bloquear os advogados da empresa de edifícios federais e potencialmente punir seus clientes corporativos que se contratam com o governo. Esse tipo de ordem de longo alcance ainda está em vigor em outra empresa, Jenner & Block.

Mais uma grande empresa, Paul Weiss, fez um acordo com Trump, promissor trabalho legal pro bono nos próximos quatro anos.

A parceria de Wilmer entregou várias pessoas à investigação de Mueller em 2017. A equipe descobriu que Trump provavelmente obstruiu a justiça durante seu primeiro mandato, mas não pôde ser acusado de um crime e documentou várias conexões entre a campanha de Trump e a Rússia de 2016.

Mueller, que também liderou o FBI anteriormente, agora está aposentado.

Wilmer está frequentemente no centro de disputas politicamente carregadas, especialmente relacionadas a sondas do Congresso, aplicação do Departamento de Justiça e na indústria de tecnologia. Nos últimos anos, advogados de Wilmer representaram o Twitter – agora o X de Elon Musk – quando o advogado especial Jack Smith procurou e obteve alguns dos dados privados de mídia social de Trump.

A empresa também está frequentemente por trás de causas políticas liberais que entram no tribunal, e o ex-procurador-geral da era Clinton, Seth Waxman, de Wilmer, está representando um grupo de inspetores que o general Trump demitiu. Esse processo judicial teve uma audiência na quinta -feira.

