UFC 316: Scrap de peso mosca emocionante remarcado para June Pay-Per-View

Joshua Van e Bruno Silva estão combinando novamente, agora no pay-per-view de 7 de junho em Newark, NJ.

O MMA Fighting confirmou a notícia após um relatório de Marcell Dorff.

O UFC 316 ocorre no Prudential Center em Newark. A promoção ainda não anunciou uma atração principal para o cartão.

Van (13-2) e Silva (14-6-2, 1 NC) foram originalmente programados para enfrentar o dia 8 de março em Las Vegas, mas Silva foi forçado a sair do cartão devido a várias lesões. Van derrotou Rei Tsuruya por decisão e agora está em uma série de vitórias em três lutas com um trio de decisões, melhorando para 6-1 no geral desde que ingressou no UFC.

Silva, por outro lado, está procurando se recuperar de uma parada da terceira rodada para Manel Kape. O brasileiro foi 4-0 com quatro acabamentos antes desse revés, embolsando bônus de US $ 50.000 para cada uma dessas vitórias.

Damon Martin contribuiu para este relatório.