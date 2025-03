UFC México Pós-luta Show: Reação a Brandon Moreno encerrando a maldição da cidade natal no evento principal

Brandon Moreno fez o trabalho no sábado à noite e deixou sua multidão sorrindo e torcendo depois do UFC México. Depois de quebrar sua maldição no UFC na Cidade do México, sua vitória sobre Steve Erceg terá uma oportunidade de campeonato em sua próxima luta?

Após o evento da noite de luta no UFC, no sábado, Mike Heck e Jed Meshew reagia à vitória de Moreno, discutem o que ele ganha com ele no curto prazo, juntamente com o desempenho de Erceg em sua terceira derrota consecutiva. Além disso, eles discutem a devastadora vitória de Manuel Torres sobre Drew Dober no evento de co-principal, o árbitro Mike Beltran, permitindo que a luta dê muito mais tempo do que a maioria queria, Raul Rosas Jr. obteve uma vitória sobre Vince Morales, outros desempenhos de destaque da carta principal e preliminares e muito mais.

Pegue o show pós-luta do UFC México acima. Uma versão somente em áudio do show pode ser encontrada abaixo e em podcasts da Apple, podcasts do Google, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.