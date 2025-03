Um monte de ex-esposa de Hogan Linda chama a filha Brooke de Narciss

11:55 pt — O back-and-for continua … Brooke Hogan Apenas bateu palmas para a mãe Pássaro‘s Declaração anterior chamando Herciss.

BH postou detalhes, se relutante, A resposta é IGDizendo que nunca pediu isso e estava tentando evitar a coisa toda, chamando “falsas reivindicações” feitas por sua mãe.

Especificamente, ela aborda a linha do tempo de Linda, apontando que ela tem uma foto – que ela também postou – de sua mãe conhecendo o marido de Brooke, que conflita com Linda dizendo que Brooke Brooke não falou algo sobre algo sobre “nunca conhecer meu marido e ela nem sabe o que é o nome dele”. Recoltos são cruciais.

Linda Hogan – NúmeroEx-esposa-é negar as alegações de que ela era fisicamente ou verbalmente abusiva para sua filha, Brooke … em vez disso, chamando Brooke de “narciss” que a atacou.

A mãe-dois voltou às reivindicações de Brooke em uma longa postagem no Facebook de apenas algumas horas atrás … clamando o narcisismo corre profundamente na família-e, tanto Brooke quanto muito sofrendo com isso.

LH então admite que ela pode ter espancado Brooke em uma ocasião e chamou -a de alguns nomes … mas, afirma que nunca tratou sua filha tão mal quanto ela afirma – acrescentando que Brooke tinha um telefone celular e poderia facilmente postar tudo sobre esse suposto abuso naquela época, se quisesse.

Hogan diz que Brooke levou as comunicações Muu no divórcio … e, ela sente que isso distorceu a memória do tratamento de sua mãe – e e, ela desafia todos por aí a encontrar uma pessoa que apoiará as alegações de Brooke.

De fato, Linda diz, não apenas Brooke nunca abusou … mas Linda afirma que ela era atualmente vítima de violência física na mão de Brooke – clamando Brooke Brooke pegou Sho She She She She She Brokk Linda’s Clavarbone e cortou o bosque. Ela acrescenta que esta é apenas uma das muitas histórias.

Hogan termina sua declaração dizendo que se defende no Tribunal de Opinião Pública … e, na verdade, pode acabar no tribunal civil se Brooke continuar fazendo suas reivindicações.



Como você sabe … Linda Chamou sua família de bagunça No início desta semana, CLAMING BROOKE não fala com ninguém na família após uma queda maciça com a quase uma década atrás.

No entanto, Brooke saiu e rebateu a narrativa de que sua mãe não fez nada de errado … disparando que sua mãe era “extremamente” verbal, mental e fisicamente abusiva, sua infância.