Um sinal de alerta explode quando a Casa Branca de Trump se recusa a moderar sua política de choque

A rápida ascensão do deputado Elise Stefanik foi um barômetro do poder do Trumpismo.

Mas uma súbita interrupção em sua ascensão revela sinais de alerta para a Casa Branca e limita uma semana difícil em que as inevitáveis ​​reverberações da terapia de choque política do presidente Donald Trump começaram a ameaçar sua agenda.

Trump retirou a indicação de Stefanik para servir como embaixadora dos EUA nas Nações Unidas na quinta-feira, indicando preocupação com uma eleição especial em seu assento, dada a já pequena maioria republicana na Câmara.

Foi um golpe amargo para o republicano de Nova York que a privará de uma plataforma que ela poderia ter usado para falar pelas políticas “America First” de Trump e construir seu próprio perfil antes de uma possível inclinação em cargos ainda mais altos nos próximos anos. Foi também uma má recompensa por sua lealdade ao presidente e sua jornada longe do republicanismo convencional, que os críticos dizem que o princípio suprimiu a ambição. Trump prometeu que Stefanik seria devolvida à liderança do Partido Republicano depois de desistir de seu número 3 e sugeriu que ela pudesse obter um post de administração no caminho.

Mas o revés para Stefanik foi uma admissão rara do presidente de que mesmo sua marca de marca registrada e zelo pelo poder desmarcado nem sempre pode substituir a lógica política. E sua reversão a Stefanik é um sinal de vulnerabilidade política apenas dois meses em seu já turbulento segundo mandato.

Os democratas podem estar agitados em resposta ao retorno de Trump ao Salão Oval. E o Partido Republicano ainda está sólido por trás de um presidente que usa intimidação para fazer cumprir a lealdade do partido. Mas ele não está imune à gravidade política. E ele acabou de sofrer uma semana de pesadelo na qual várias crises políticas potencialmente prejudiciais foram diretamente atribuíveis à sua abordagem e estratégia.

A Casa Branca ainda está tentando reprimir a controvérsia sobre detalhes secretos de ataques militares pendentes no Iêmen publicados pelo secretário de Defesa Pete Hegseth em um bate -papo em grupo que incluía erroneamente um jornalista. O episódio fez com que a equipe de segurança nacional de Trump parecesse amador e destacou os riscos de escolher altos funcionários que não têm experiência, mas parecem bem na TV e compartilham as tendências disruptivas de seu chefe.

Há também sinais de que o expurgo do governo federal de Elon Musk está começando a criar confusão que possa ameaçar serviços vitais e causar uma reação política. A Administração da Seguridade Social voltou a ser uma medida de reforma, à medida que os cortes de pessoal impostos pelo Departamento de Eficiência do Governo causaram longas esperas nos escritórios da agência e beneficiários assustados.

Outra iniciativa de Signature Trump – seu voto de terminar rapidamente a guerra na Ucrânia – também é fundamental. A Casa Branca afirmou que forjou um cessar -fogo marítimo no Mar Negro depois de negociações na Arábia Saudita na segunda -feira. Mas o acordo veio com as demandas russas pelo levantamento de sanções bancárias e agrícolas que a Europa deseja manter. Até Trump, que preveia bombardear que sua amizade com o presidente Vladimir Putin traria paz, admitiu que os russos poderiam estar “arrastando os pés”.

A economia também está parecendo arriscada. Novos dados desta semana mostraram confiança do consumidor em seu nível mais baixo desde janeiro de 2021. Os americanos esperam uma inflação mais alta este ano e números crescentes acham que uma recessão está chegando, de acordo com a última pesquisa do conselho da conferência.

A tristeza pode refletir o impacto da implementação irregular do presidente das políticas tarifárias que provavelmente aumentarão os preços e a falta de foco de Trump nos custos de compras e moradia, o que o ajudou a vencer a eleição.

Analistas econômicos previram quinta -feira que as tarifas recém -impostas sobre importações de automóveis – inclusive do Canadá e México, com as quais a indústria automobilística dos EUA está profundamente integrada – poderia aumentar o custo de novos veículos por milhares de dólares. Seus avisos capturaram o risco que Trump está assumindo com a economia. Suas políticas criam ainda mais dor para os consumidores sem dinheiro, a curto e médio prazo, em troca de uma visão idealizada de uma nova “era de ouro” baseada em um renascimento de fabricação em algum período não especificado no futuro.

“Vamos acusar os países por fazer negócios em nosso país e aceitar nossos empregos, aceitando nossa riqueza, levando muitas coisas que eles estão assumindo ao longo dos anos”, disse Trump no Salão Oval na quarta -feira. “Eles tiraram muito do nosso país, amigo e inimigo. E, francamente, o amigo tem sido muitas vezes muito pior que o inimigo.”

O presidente assumirá um risco adicional com a confiança do consumidor na próxima semana, com suas prometidas tarifas recíprocas de dólar por dólar contra nações estrangeiras que impõem deveres aos bens dos EUA. Se isso aumentar os preços, como muitos especialistas esperam, todos os olhos estarão sobre se Trump está disposto a permanecer no curso político.

Tudo isso explica uma dinâmica política imprevisível que convenceu Trump a não arriscar uma eleição especial no assento de Stefanik no norte de Nova York, que ela ganhou por 24 pontos há menos de cinco meses.

A decisão também parece ter sido moldada por crescentes preocupações entre os republicanos na Flórida que levaram a liderança de Trump e Partido Republicano a intervir em uma eleição especial para a casa em um distrito vermelho profundo, informou a CNN.

O candidato do Partido Republicano e o senador estadual Randy Fine ainda está apontado para vencer na terça-feira, mas uma corrida mais próxima do que o esperado representaria um enorme impulso moral para os democratas e um possível presságio para os republicanos antes das eleições de meio de mandato do próximo ano. Ironicamente, a eleição é substituir o ex-deputado Mike Waltz, que saiu para se tornar consultor de segurança nacional e que ajudou a causar o maior escândalo até agora no novo mandato de Trump, adicionando o editor-chefe do Atlantic, Jeffrey Goldberg, aos greves coordenadas de bate-papo contra os rebeldes houthi em iêmen.

Waltz conquistou o assento em novembro por 33 pontos, mas o candidato democrata assumindo multa, Josh Weil, realizou uma campanha agressiva com foco no ataque de Musk ao governo federal e nos riscos ao Medicaid e à Seguridade Social.

A preocupação com a eleição especial é um lembrete de um dos fatores políticos que mais farão para moldar o legado de segundo mandato de Trump-a minúscula maioria do Partido Republicano no Congresso. Isso testará severamente a habilidade legislativa do presidente da Câmara, Mike Johnson, e a unidade da coalizão republicana, enquanto Trump procura empurrar contas complexas, incluindo a entrega de um corte de impostos maciço, através do Congresso este ano.

Enquanto confronta as conseqüências políticas de algumas das próprias políticas e estilo político de Trump, a Casa Branca permanece incansavelmente otimista, retratando os últimos dois meses como o começo mais bem -sucedido de qualquer presidência.

Ele anunciou um novo investimento de US $ 20 bilhões da Hyundai nesta semana, que inclui quase US $ 6 bilhões para construir uma nova fábrica de aço na Louisiana. Na quinta-feira, Trump anunciou a prisão de um homem de 24 anos que o Departamento de Justiça descreveu como um “grande líder” da gangue MS-13.

A Casa Branca acusou a mídia de se concentrar no escândalo de bate -papo no grupo do Iêmen, ignorando o que diz ser o grande sucesso de nós, contra militantes houthis que interrompem o transporte comercial no Mar Vermelho há meses.

Diferentes narrativas sobre a presidência de Trump refletem as nítidas divisões no país que foram reforçadas apenas pelo começo do chicote de seu segundo mandato. De muitas maneiras, o presidente está honrando as promessas que fez na trilha da campanha em um clipe extraordinário. O vídeo de deportações de migrantes sem documentos e supostos membros de gangues venezuelanos para El Salvador são uma importante métrica de sucesso para muitos eleitores de Trump, mesmo que horrorizem os defensores dos direitos humanos. A defesa do presidente dos trabalhadores dos EUA com tarifas é uma resposta direta à dor sentida por seus eleitores. E seu ataque às elites – desde as principais universidades até os principais escritórios de advocacia – com ação executiva está cumprindo a esperança de muitos eleitores de Maga para uma queda do estabelecimento de Washington.

Em um momento não solicitado nesta semana, Hegseth insistiu, em meio às recriminações do escândalo do tópico de texto do Iêmen: “Eu sei exatamente o que estou fazendo”. Trump vem dizendo implicitamente ao país a mesma coisa desde que reafirmam o cargo.

Mas uma semana tumultuada está deixando muitos americanos perguntando se sua determinação em cumprir suas promessas está levando o país a um caminho arriscado.