‘Uma traição ao governo’: os líderes do Congresso dizem que o VA precisa servir melhor as famílias de veterinários que morreram por suicídio

CNN

–



O principal democrata do Comitê de Assuntos dos Veteranos do Senado prometeu consertar o sistema por aprovar benefícios para as famílias de veteranos que morrem por suicídio depois que uma investigação da CNN revelou como o VA havia rejeitado centenas de pedidos de viúvas e outros parentes.

“Negar os benefícios para as famílias veteranas que perdem a vida ao suicídio é absolutamente incompreensível – de fato, doentio”, disse o senador Richard Blumenthal, acrescentando que pretende “lutar para anular qualquer prática ou política”.

A frustração de Blumenthal com o VA foi ecoada nos dois lados do corredor.

“Os sobreviventes dos veteranos não deveriam precisar de um sistema de VA complicado para acessar os benefícios que seu ente querido veterano ganhou”, disse Mike Bost, congressista republicano e presidente do Comitê da Câmara VA.

O senador Ruben Gallego, veterano da Guerra do Iraque e colega democrata de Blumenthal no comitê do Senado VA, caracterizou a negação dos benefícios como “uma traição ao governo”.

A investigação da CNN constatou que, mesmo quando o VA investiu centenas de milhões de dólares abordando a crise de suicídio veterano, os funcionários da agência negaram há décadas benefícios cruciais para as famílias de veteranos que se mataram depois de receberem alta do serviço ativo.

As regras estritas do VA exigem que as famílias enviem documentação médica, mostrando que a morte de seu ente querido surgiu de seu tempo nas forças armadas. Mas, como a própria agência reconheceu, muitos veterinários problemáticos nunca buscam ajuda profissional para seus problemas de saúde mental, tornando essa prova praticamente impossível para algumas famílias obter após um suicídio.

A análise da CNN de milhares de arquivos de casos VA constatou que quase 500 famílias que apresentaram reivindicações após o suicídio de um veterano tiveram seus pedidos rejeitados. Muitos foram negados porque não tinham documentação do VA vinculando os problemas de saúde mental de seus ente queridos ao seu serviço. Quase 200 famílias lutaram contra o VA por anos antes de um juiz decidir que a agência lhes negou indevidamente os benefícios.

Algumas famílias, segundo a CNN, foram negadas, embora pudessem mostrar que seu veterinário havia sido diagnosticado com condições de saúde mental pelos médicos da VA. Entre eles, 45 famílias de veteranos diagnosticados com transtorno de estresse pós-traumático relacionado ao dever, ou TEPT, incluindo 10 que anteriormente tentaram suicídio e mais de 60 outras famílias de veteranos que estavam buscando um diagnóstico de TEPT antes de suas mortes ou que foram diagnosticadas com algum outro distúrbio mental de saúde ou injeção de cérebro traumática conectada a seu tempo na hora de tempo no tempo de tempo.

Blumenthal disse que era “abominável” que o VA negou reivindicações relacionadas ao TEPT e pediu à agência que “revisasse imediatamente as reivindicações de benefícios sobre sobreviventes negados em que o TEPT era a causa da morte”.

Emily Evans, que foi destaque no relatório da CNN, foi negado embora seu marido, Michael, tenha sido diagnosticado com TEPT relacionado a combate e lesão cerebral traumática. Atualmente, o VA está reavaliando sua negação de sua reivindicação, de acordo com uma carta que ela recebeu da agência.

Ela disse que estava feliz que os legisladores estivessem prestando atenção.

“É difícil divulgar”, disse Evans, mãe de quatro filhos, sobre como compartilhar sua história na investigação da CNN. “Mas espero que, ao fazer isso, as pessoas comecem a prestar atenção-especialmente aos veterinários de TEPT relacionados ao combate-e farão algo a respeito.”

Evans e outros cônjuges sobreviventes entrevistados pela CNN disseram que o processo de inscrição do VA era confuso, cansativo e traumático.

A investigação da CNN foi publicada em meio a planos pelo governo Trump para cortar cerca de 80.000 empregos no VA.

Sens. Blumenthal e Gallego expressaram séria preocupação que esses cortes só piorarão o processo para essas famílias.

Um porta -voz da VA reconheceu que o sistema falhou em certas áreas, mas disse que Doug Collins, secretário do VA do presidente Donald Trump, faria as mudanças necessárias para melhorar o sistema. Ele também culpou alguns dos problemas no governo anterior.

“Embora o governo Biden tenha aumentado astromicamente o orçamento e o número de funcionários do departamento, ele não abordou quase todos os problemas mais sérios da VA, incluindo o aumento do tempo de espera dos cuidados de saúde, os backlogs dos benefícios e as principais dificuldades com os benefícios dos sobreviventes”, disse o secretário de imprensa da VA, Peter Kasperowicz.

“Nossa mensagem aos veteranos é simples: apesar da grande oposição daqueles que não querem mudar de coisa no VA, reformaremos o departamento para fazê -lo funcionar melhor para veteranos, famílias, cuidadores e sobreviventes”, acrescentou Kasperowicz.

Bost, o presidente da House VA, estava otimista sobre o futuro.

“Continuamos a procurar maneiras de modernizar e otimizar o processo de benefícios dos sobreviventes”, disse ele. “E eu tenho e continuarei trabalhando com o governo Trump para melhorar o sistema de benefícios mais amplo de VA para veteranos e suas famílias”.

Nota do editor: se você sente que está em crise, ligue ou envie um texto para 988 para alcançar a linha de vida de crise de suicídio de 24 horas. Os veteranos e seus entes queridos podem discar 988 e depois pressionar 1 ou texto 838255 para alcançar a linha de crise dos veteranos.