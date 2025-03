Vacinação contra gripe Influenza começa no dia 07 de abril em Penedo

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciará no próximo dia 07 de abril a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A meta é imunizar 90% de cada um dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, garantindo proteção dos penedenses.

Neste ano, a campanha foi dividida em dois grupos: Público Prioritário e Estratégia Especial. Crianças de 6 meses até 5 anos, gestantes e idosos com mais de 60 anos fazem parte do Público Prioritário porque a vacina foi incluída no Calendário Nacional de Vacinação.

O outro grupo continuará a receber o imunizante em estratégias especiais que incluem profissionais da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências, dentre outros.

A vacina estará disponível em todos os postos de saúde de Penedo a partir do dia 07 de abril. Para receber a dose do imunizante, tem que fazer parte dos grupos e apresentar um documento oficial com foto e cartão do SUS. Além disso, o imunizante estará disponível em várias ações da SMS.

Público Prioritário

Crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias;

Gestantes;

Idosos com mais de 60 anos

Puérperas;

Povos indígenas e quilombolas;

Pessoas em situação de rua;

Caminhoneiros e trabalhadores portuários;

Trabalhadores de saúde e dos correios;

Professores do ensino básico e superior;

Trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário urbano e de longo curso;

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medida socioeducativa;

Pessoas com doenças crônicas;

Profissionais das forças armadas, forças de segurança e salvamento;

Pessoas com deficiência permanente

Texto e foto Gabriela Flores – jornalista e social midia SMS