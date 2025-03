Vances prontos para fazer uma volta em escala, mas mais uma viagem política à Groenlândia

CNN

–



Apenas dias depois que a viagem de Segunda Dama Usha Vance à Groenlândia foi anunciada, são os cães e os picadores.

A IN é uma visita a uma instalação militar dos EUA a quilômetros de distância de qualquer Centro de População Civil – com seu marido, vice -presidente JD Vance, marcando junto e esperava mirar no governo dinamarquês da ilha, segundo uma autoridade sênior da Casa Branca.

O que a Casa Branca inicialmente caracterizou como uma visita da Segunda Dama para saber mais sobre a cultura da ilha, que o presidente Donald Trump fala abertamente sobre anexando, rapidamente se tornou controverso – com o líder do território dinamarquês semiautônomo Múte Egede descrevendo -o como “altamente agressivo”.

Enquanto JD Vance observava a indignação com a viagem de sua esposa, ele decidiu se juntar a ela, disse o alto funcionário da Casa Branca à CNN.

“Foi uma combinação de um pouco de comoção dos líderes dinamarqueses combinados com Vance querendo ir por um tempo”, disse o funcionário, que acrescentou que o vice -presidente argumentou que, se os líderes dinamarqueses e da ilha se fossem “trabalhados” com a visita de sua esposa, eles poderiam ser trabalhados sobre ele e sua entranho, para o território.

“Decidi que não queria que ela se divertisse sozinha e, portanto, vou me juntar a ela”, disse Vance em um vídeo anunciando sua participação no início desta semana.

A decisão de 11ª hora de Vance eleva a visita de delegação dos EUA, com o vice-presidente se tornando o funcionário dos EUA mais alto a visitar a Groenlândia e, ao fazê-lo, viajando para o norte do que qualquer líder americano já fez uma visita oficial, disse a autoridade da Casa Branca.

Mas a viagem encurtada também carrega um tenor mais militarista e mantém os visitantes americanos afastados de qualquer protesto planejado.

Os Vances, que estão saindo no início da sexta -feira e retornando tarde da noite, visitarão o posto avançado da Força Espacial dos EUA em Pituffik, na costa noroeste da Groenlândia a 1.000 milhas da capital de Nuuk, renunciando aos planos originais de Usha Vance e qualquer aparência de uma troca cultural.

O vice -presidente deve receber um briefing particular sobre como a força espacial ajudou a aumentar os interesses de segurança nacional dos EUA e falar com a imprensa.

A primeira viagem de Vance ao exterior – às conferências em Paris e na Alemanha – foi notável por sua retórica difícil sobre a Europa, um ponto de vista reforçado por seus textos revelados nesta semana em um bate -papo de sinal privado sobre ação militar no Iêmen. Sua mensagem nesta segunda viagem para o exterior deve atingir um tom semelhante.

“Infelizmente, os líderes dinamarqueses passaram décadas maltratando o povo da Groenlândia, tratando -os como cidadãos de segunda classe e permitindo que a infraestrutura na ilha caia em degradação. Espere que o vice -presidente também enfatize esses pontos”, disse o alto funcionário da Casa Branca.

A parada na base destaca parte da lógica por trás das ambições do governo Trump para a Groenlândia: sua importância estratégica nas latitudes superiores congeladas, onde a concorrência com a Rússia e a China é feroz.

E a visita à base militar americana acima do círculo ártico evitará amplamente qualquer incidente potencialmente embaraçoso entre as vantagens e os membros do funcionário público ou do governo, muitos dos quais se manifestaram abertamente contra os planos originais de Usha Vance.

Os protestos foram planejados na capital Nuuk, onde cerca de um terço da Groenlanda Live, e a segunda maior cidade da Groenlândia, Sisimiut, onde está ocorrendo uma corrida de trenó de cachorro.

“A conversa sobre a anexação de Trump e a visita das Vances na Groenlandeds United em Defiance, com a Groenlanders se unindo para protestar”, disse Dwayne Ryan Menezes, diretora da Iniciativa de Pesquisa e Política de Políticas do Tanque de Pesquisa do Reino Unido, à CNN em um email.

“The Vances clearly realised that if they visited Nuuk or Sisimiut, the strategy would backfire even more than it has: it would be a PR disaster, as all footage would likely feature protestors with placards of the sort we saw earlier this month (Yankee Go Home, and Make America Go Away), and would expose to the US electorate the misinformation they were fed about how enthusiastically Greenlanders wished for Greenland to join the US,” he disse.

O funcionário da Casa Branca adiantou essa afirmação, dizendo à CNN: “As mudanças de itinerário não tinham nada a ver com possíveis protestos”.

O oficial argumentou que os planos originais de Usha Vance foram descartados porque seu itinerário não era compatível com a agenda de seu marido.

Sua visita a Nuuk, por exemplo, estava fora da mesa porque a Groenlândia ainda está formando seu governo após eleições recentes e não tem os funcionários para recebê -lo, disse a autoridade da Casa Branca. Enquanto isso, a corrida de cães de cães estava em uma parte remota da Groenlândia, e a instalação da pegada de segurança completa do vice -presidente não foi possível com apenas alguns dias de aviso prévio, acrescentaram.

Uma visita ‘longe de qualquer pessoa da Groenlandic’



Mas a mudança nos planos também parecia remover a possibilidade de uma briga diplomática aberta entre os EUA e a Dinamarca, cujos líderes disseram que não haviam oferecido nenhum convite oficial à Usha Vance e apontou que a ilha está no meio de uma delicada temporada política, pois tenta formar sua nova administração. Espera -se que uma nova coalizão seja anunciada na sexta -feira.

“É preciso haver um espaço no qual os políticos possam negociar para formar um governo”, disse Ulrik Pram Gad, pesquisador sênior do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais. “E se você, como uma potência estrangeira, se aplica a esse processo, isso é considerado agressão.”

Gad acrescentou que Vance indo para a base espacial Pituffik “de uma perspectiva da Groenlândia, é muito menos agressiva, porque é um lugar onde a Groenlanda está acostumada a autoridades americanas. Está longe de qualquer pessoa da Groenlandic, basicamente”.

Usha Vance permaneceu em grande parte acima da briga política desde que seu marido assumiu o cargo, reunindo uma pequena equipe de funcionários, fazendo a transição de seus três filhos para a vida no Observatório Naval e se estabelecendo no papel público, pelo qual ela terá sua própria plataforma e responsabilidades.

Sua visita original à Groenlândia para a corrida com cães parecia se originar com um convite do American Daybreak, um grupo fundado por Tom Dans, que trabalhou em questões do Ártico no primeiro governo Trump.

“Como patrocinador e apoiador deste evento, incentivei e convidei a segunda -dama e outros altos funcionários do governo a participar dessa corrida monumental. Essa visita sempre pretendia ser de natureza puramente pessoal e no espírito da amizade entre nossas duas nações”, escreveu Dans em X, descrevendo -se como “muito decepcionado pela reação negativa e hostil” para a visita.

Os organizadores da corrida disseram que não convidaram Usha Vance especificamente, mas que qualquer um poderia comparecer.

Mas os moradores de Sisimiut planejavam demonstrar silenciosamente sua visita, virando as costas para sua moto, de acordo com o jornal Groenlandic Sermitsiaq.

“Em geral, acho que a maioria dos Groenlandeses está aliviada por a visita não oficial a Sisimiut e Nuuk ter sido cancelada. Pessoalmente, acho que é uma grande vitória para a Groenlândia”, disse Jakob Nordstrøm, que administra um negócio piloto local em Nuuk. “A maioria da Groenlander recebe turistas dos Estados Unidos, mas obviamente não foi uma visita turística”, disse Nordstrøm.

As autoridades americanas subestimaram o papel que os protestos em potencial desempenharam em alterar os planos para a viagem. Uma pessoa próxima a JD Vance disse que queria ir para a ilha desde que Donald Trump Jr. voltou de uma visita no início deste ano e “adorou o quão legal foi”.

“O vice -presidente JD Vance e a Segunda Dama Usha Vance têm orgulho de visitar a base espacial Pituffik na Groenlândia nesta sexta -feira”, disse Taylor Van Kirk, secretário de imprensa de Vance. “Como o vice -presidente disse, os líderes anteriores dos EUA negligenciaram a segurança do Ártico, enquanto os governantes dinamarqueses da Groenlândia negligenciaram suas obrigações de segurança com a ilha. A segurança da Groenlândia é fundamental para garantir a segurança do resto do mundo, e o vice -presidente espera aprender mais sobre a ilha”.

O consulado dos EUA em Nuuk se recusou a comentar, referindo perguntas ao gabinete do vice -presidente.

Também estão prontos para ingressar na delegação, o consultor de segurança nacional Mike Waltz – que esteve no centro do escândalo desta semana sobre os principais funcionários do gabinete Trump discutindo ataques no Iêmen em uma cadeia de sinais que incluía um repórter – e o secretário de energia Chris Wright, bem como o senador da Republicano, Mike Lee, um apontador vocal do desejo de Trump de controle.

As autoridades da Casa Branca argumentaram há meses que a fixação do presidente com a aquisição da Groenlândia tem benefícios duplos, tanto econômicos quanto para a segurança nacional. O território possui vastas lojas de minerais de terras raras críticas para as indústrias de alta tecnologia, mas a Casa Branca também acredita que o controle americano ajudaria a conter a agressão russa e chinesa na região articular.

Trump aumentou sua retórica nos últimos meses, insistindo que seu governo adquirirá o território, apesar da Groenlândia e os líderes da Dinamarca, deixando claro que a ilha não está à venda.

“Temos que tê -lo”, disse ele no podcast “Vince” no início desta semana. “E acho que teremos isso.”

Lauren Kent, da CNN, contribuiu para esta história.