Verdade ou mentira que astronautas envelhecem visivelmente após 9 meses no espaço? Entenda o que realmente aconteceu

Uma imagem que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagens está deixando muita gente intrigada. Ela mostra duas fotos da astronauta Sunita Williams, lado a lado, com a legenda: “Fotos de antes e depois dos astronautas presos no espaço de volta à Terra revelam o impacto chocante de ficarem 9 meses no espaço.” Mas afinal, isso é verdade ou mentira?

Neste artigo, vamos esclarecer os fatos, usando dados oficiais da NASA, especialistas e comparações reais. A resposta curta é: essa história é uma mentira. Continue lendo para entender por quê.

A foto é verdadeira, mas o contexto é falso

As imagens comparadas são realmente da astronauta Sunita Williams, uma das mais experientes da NASA. Porém, as fotos foram tiradas com anos de diferença, em missões diferentes — e não antes e depois de uma missão de 9 meses no espaço.

O uso dessas imagens em conjunto com a frase “astronautas presos no espaço de volta à Terra revelam o impacto chocante de ficarem 9 meses no espaço” é uma manipulação enganosa para atrair cliques ou provocar comoção nas redes.

O que realmente acontece com o corpo humano no espaço?

Ficar muitos meses no espaço, como 6 a 12 meses, pode sim causar efeitos físicos reais, mas nenhum deles inclui envelhecimento visível acelerado como mostrado na imagem. Veja o que pode acontecer de verdade:

Perda de massa muscular e óssea;

Alterações no sistema cardiovascular;

Distúrbios no equilíbrio e na coordenação;

Problemas com o sono e o humor;

Alterações na visão.

Contudo, nenhum desses efeitos faz a pessoa aparentar 20 anos mais velha em apenas 9 meses, como sugere a montagem.

A NASA ou algum órgão oficial confirmou isso?

Não. Nenhuma agência espacial ou publicação científica séria confirmou que astronautas envelhecem visivelmente depois de 9 meses no espaço. Pelo contrário, os estudos em astronautas que passaram longas temporadas na Estação Espacial Internacional (como o famoso experimento com os gêmeos Scott e Mark Kelly) mostraram mudanças sutis e reversíveis, nada comparável ao que a imagem sensacionalista sugere.

Conclusão: é mentira que astronautas voltam visivelmente envelhecidos após 9 meses no espaço

A frase usada — “Fotos de antes e depois dos astronautas presos no espaço de volta à Terra revelam o impacto chocante de ficarem 9 meses no espaço” — não passa de uma fake news que mistura fotos reais com um texto apelativo para gerar impacto.

Sempre verifique a fonte antes de compartilhar esse tipo de conteúdo. Aqui no nosso site, nosso compromisso é com a verdade e a informação baseada em fatos.