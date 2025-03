Vereador Júnior do Tó cobra melhorias no Centro de Diagnóstico durante audiência pública da Saúde em Penedo

Durante a audiência pública realizada nesta quarta-feira (26), na Câmara Municipal de Penedo, para a prestação de contas da Secretaria de Saúde, o vereador Júnior do Tó destacou importantes demandas da população, especialmente relacionadas ao funcionamento e melhorias do Centro de Diagnóstico da cidade.

Júnior do Tó iniciou sua participação reconhecendo o esforço e competência da equipe de saúde municipal, destacando especialmente o papel fundamental desempenhado durante a pandemia da Covid-19. O parlamentar reforçou que a gestão atual conta com profissionais qualificados, muitos deles experientes, mas que foram reforçados com novos talentos.

Ao falar diretamente para a secretária de Saúde, o vereador foi enfático: “O povo de Penedo trabalhou esses doze anos preparando você para ser hoje uma excelente secretária”, ressaltando a experiência adquirida por ela ao lado de ex-gestores da pasta.

Um dos pontos centrais do pronunciamento do vereador foi a necessidade urgente de melhorias no Centro de Diagnóstico, reconhecendo as dificuldades financeiras enfrentadas pelo município. “Sei da sua dificuldade e sei que é caro, mas é fundamental para que a população se sinta mais segura”, afirmou Júnior do Tó. Segundo ele, a abertura e manutenção do Centro ajudariam diretamente a desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mesmo que inicialmente em horários reduzidos, podendo avançar posteriormente para um funcionamento integral.

O vereador também pontuou sobre a percepção popular acerca da importância do Centro de Diagnóstico: “Às vezes acontece um fato, e nós, que não somos da área de saúde, pensamos que uma vida poderia ter sido salva se o centro estivesse funcionando”.

Júnior do Tó aproveitou a ocasião para convocar os demais vereadores a unirem esforços através de emendas parlamentares voltadas à saúde e frisou a importância dessa colaboração para atender às expectativas da comunidade penedense.

O vereador encerrou sua fala propondo um cronograma progressivo para a implementação dessas melhorias, estabelecendo metas claras até 2027, com a intenção de tornar possível a abertura do Centro de Diagnóstico em horário estendido, oferecendo mais segurança e assistência médica qualificada aos moradores de Penedo.

Secretária Wanina Mendonça responde ao vereador Júnior do Tó

Respondendo ao vereador Júnior do Tó, a secretária de Saúde, Wanina Mendonça, reconheceu a complexidade da demanda apresentada e garantiu que se compromete a planejar, junto com sua equipe, ações voltadas ao Centro de Diagnóstico.

“Realmente, você viu os números. É uma coisa meio complexa, mas eu vou me colocar à disposição. Não sei se vou continuar até o fim dos três anos que faltam, mas vou fazer um planejamento junto com a minha equipe do Centro de Diagnóstico, da Upa”, afirmou.

Segundo a secretária, uma das alternativas estudadas é aproveitar a futura reforma da Santa Casa de Misericórdia para viabilizar um acesso mais facilitado ao Centro de Diagnóstico, eliminando a necessidade de montar uma estrutura separada e onerosa. “Acho que quando for feita uma reforma lá na Santa Casa, que está sendo pensada em ser feita, vai melhorar o acesso e a gente não vai precisar ter a estrutura que precisaríamos montar hoje”, explicou.

Wanina também anunciou uma medida imediata: a retomada do atendimento no Centro Diagnóstico no horário das 7h às 19h, já a partir da próxima semana de abril, ampliando o serviço que já conta com o aparelho de Raios-X funcionando. “Mesmo com o tomógrafo, a gente vai aumentar essa quantidade de tempo. Já temos os profissionais lá”, pontuou.

Ela concluiu informando que está em diálogo com a equipe da Santa Casa para adaptar o plano operativo e possibilitar uma entrada alternativa pela parte traseira da unidade, o que facilitará o acesso sem a necessidade de ambulância, técnico e outros profissionais exclusivamente para esse deslocamento. “Será uma forma mais viável financeiramente, que a gente possa começar e não ter que parar por falta de recursos”, finalizou.

