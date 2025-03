Vídeo de pesagem do UFC México: Moreno vs. Erceg

Nas pesagens do UFC México, todos os 26 lutadores no cartão de luta do UFC no sábado passam na escala na sexta-feira na Cidade do México. Assista a uma transmissão ao vivo das pesagens oficiais acima, cortesia de Indiscutido.

No evento principal, o bicampeão do UFC Brandon Moreno e Steve Erceg precisam atingir o limite de peso mosca para uma luta sem título a 126 libras.

Observe os destaques dos pesadas do evento principal abaixo.

O primeiro a pesar é Brandon Moreno, dando os 125 libras‼ ️‼ ️ ️#UfcMexico pic.twitter.com/d1fl9uj7bu – UFC espanhol (@ufcespanol) 28 de março de 2025

Há Steve Erceg com 125 libras prontas para a batalha #UfcMexico pic.twitter.com/qwfbjxgbww – UFC espanhol (@ufcespanol) 28 de março de 2025

As pesagens oficiais do UFC México serão às 11h et.

As pesagens cerimoniais do UFC no México serão às 19:00 ET.

Confira os resultados da pesagem do UFC México abaixo.

Cartão principal (ESPN2/ESPN+ às 19:00 ET)

Brandon Moreno (125) vs. Steve Erceg (125)

Manuel Torres (156) vs. Drew Good (155)

Kelvin Gastelum vs. Joe Pyfer (185)

Raul Rosas Jr. (135) vs. Vince Morales

David Martinez (135) vs. Saimon Oliveira

Ronaldo Rodriguez vs. Kevin Borjas (125)

Prelims (ESPN2/ESPN+ às 16:00 ET)

Edgar Presidez vs. CJ Vergara (126)

Jose Daniel Medina (186) vs. Ateba Gautier (186)

Christian Rodriguez vs. Melquizael Costa (145)

Loopy Godinez vs. Julia Polastri (116)

Rafa Garcia (155) vs. I Pichel

Jamall Emmers (145) vs. Gabriel Miranda (145)

Marquel Mederos vs. Austin Hubbard