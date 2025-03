Vídeo do UFC México: David Martinez demolia Saimon Oliveira com um soco brutal, cruel e quilos

David Martinez cumpriu o hype com sua estréia no octógono depois de deitar desperdício em Saimon Oliveira no UFC México no sábado.

Uma recente assinatura da série de concorrentes, Martinez foi apontada como um dos combatentes do UFC mais prontos que saem do show e ele provou que, com um desempenho calculado, mas devastador. Depois de levar seu tempo para montar combinações durante a rodada de abertura, Martinez finalmente viu uma abertura para liberar um balcão brutal que explodiu Oliveira e o colocou nas pernas trêmulas.

Martinez seguiu com uma enxurrada de greves, incluindo um joelho no meio que colocou Oliveira na tela. O chão e a libra viciosos se seguiram e, uma vez que os braços de Oliveira ficaram mole, o árbitro rapidamente entrou para parar o concurso às 4:38 na rodada de abertura.

Assista ao acabamento abaixo.

“Eu tinha a guarda estreita o tempo todo, mas sabia que se eu o estendesse um pouco, poderia terminar com essa mão direita”, disse Martinez sobre seu final.

Antes do nocaute, Martinez usou o Superior Footwork para frustrar Oliveira, que não estava cortando a gaiola tanto quanto seguindo a liderança de seu oponente. Oliveira tentou vários cachos de fundo girando durante toda a luta sem sucesso, mas continuou jogando e tentando pegar Martinez de surpresa.

Quanto a Martinez, ele grudou em um plano de jogo inteligente e técnico e nunca permitiu que Oliveira construísse qualquer tipo de momento enquanto montava suas combinações com grande precisão e poder desagradável.

A sequência final viu Martinez entregar a mão direita reta que quebrou Oliveira no queixo e soletrou o início do fim. Depois que Oliveira caiu na tela, Martinez sabia que tinha que dar mais alguns tiros em tempo hábil e a luta terminou.

Agora 1-0 em sua carreira no UFC, Martinez é uma perspectiva que vale a pena assistir após uma exibição impressionante em sua estréia oficial no sábado.