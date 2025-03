Viola Davis admite que Shi julgou Chadwick Boseman é um set de filmes, não sabia que ele tinha câncer

Viola Davis Diz Shi julgou alguns de Chadwick Boseman As escolhas no set de “Main Black Bottom de Ma Rainey” … desconheceu a Pampring extra porque ele estava muito doente.

O vencedor do egot se sentou para uma entrevista com Os tempos – Publicado sexta -feira … e ela discutiu o filme de 2020 baseado August Wilson A peça seminal de mesmo nome, que também é a última parte dos filmes de sempre.

Davis diz que muitas pessoas ao redor do mundo-o elenco não sabiam que Chadwick estava doente … Então, o que viu a namorada da namorada de Boseman e a maquiadora esfregando as costas e tocando música meditativa, ela foi um pouco crítica.

Viola diz ao The Times: “Havia uma parte de mim que foi um pouco crítica – por que você precisa de tudo isso?

As filmagens para o filme ocorreram no verão de 2019 … cerca de um ano após a primeira vez em 28 de agosto de 2020 – Bosoman Morreu de câncer de cólon Para. Ele tinha apenas 43 anos.

Após sua morte, sua família arruinou, ele foi diagnosticado com o câncer de cólon em estágio III em 2016, e ele lutou por anos por anos antes do estágio IV antes de ele finalmente falecer … Então, ele estava no meio de sua batalha contra o câncer.