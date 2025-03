Virgulino inova e vira ‘Boteco do Virgulino’, o mais novo point de Penedo

A cidade histórica de Penedo ganha mais uma atração que promete agitar moradores e turistas. A tradicional Petiscaria Virgulino decidiu inovar e lançou o “Boteco do Virgulino”, uma versão mais descontraída e animada do estabelecimento, funcionando das 16h às 00h, de quarta a domingo.

Com uma fachada totalmente renovada, que já chama a atenção de quem passa pelo Largo de Fátima, o restaurante e petiscaria está localizado na Praça Largo de Fátima, 298, bairro Santa Luzia, bem ao lado da farmácia Pague Menos. O Boteco do Virgulino oferece um ambiente perfeito para relaxar após um dia de trabalho ou curtir bons momentos com amigos e familiares, apostando na combinação irresistível de cervejas geladas, drinks diferenciados e petiscos que já são referência em qualidade na cidade.

Entre os diferenciais oferecidos estão as transmissões de jogos ao vivo nas TVs distribuídas pelo espaço e as apresentações musicais que garantem a trilha sonora ideal para embalar o público durante toda a noite. A novidade já se tornou assunto entre os penedenses e é mais um empreendimento de destaque do Grupo GV, reconhecido localmente pela excelência de seus negócios.

Quem quiser acompanhar toda a programação pode seguir o perfil oficial no Instagram @virgulinopenedo e não perder nenhuma das atrações do novo point.