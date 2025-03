Will Smith confronta Chris Rock Oscar Slap é um novo álbum

Will Smith Está abordando seu infame Oscar Slap-e toda a bagagem que veio com isso é seu novo álbum.

A música de abertura do álbum, “Int. Barbershop – Day” – apresentando DJ Jazzy Jeff dando B. Simone – começa com a linha: “Will Smith é cancelado”.

A partir daí, tudo é riffing e fofoca sobre Smith, com linhas como: “Quem diabos Will Smith pensa que é?” E “Eu nunca fui perdoá -lo por essas coisas que ele fez”.

Smith não terminou de refletir sobre o incidente de 2022 … Na música “You Lookin ‘For Me?” Ele faz com que o retorno – “demorou muito, estou de volta ao topo / y’all gon ‘tem gon’ tem que se acostumar / won Stop My Solt Still Still