Wiz Khalifa vende a casa da área de Pittsburgh por quase US $ 1 milhão

Wiz Khalifa Oficialmente, HEIS Pittsburgh-Real Mansion, ele comprou Hehen, sua carreira no rap estava explodindo … um acordo que soa como uma situação em que todos saem ganhando para todos !!!

O bloco de 5 quartos e 3,5 banheiros foi vendido na sexta-feira por US $ 945.500 … Wiz originalmente o comprou em 2012.

Wiz tinha muito espaço para relaxar do lado de fora de sua cidade natal … O berço estava decorado com um escritório separado, além de uma casa de hóspedes, academia, sala de fumantes e suíte mestre no andar de cima – e até um pátio ao ar livre – que ignorou outro pátio!