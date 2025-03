WMT 2025: Penedo, Santana do São Francisco e Neópolis são destaque em feira de turismo

Uma parceria inédita entre as prefeituras de Penedo e dos municípios sergipanos de Santana do São Francisco e Neópolis colocou o atrativo turístico Rota do Imperador no radar de 600 agentes de viagens que participaram do Workshop Masterop Travel.

O WMT é uma das maiores feiras de turismo realizadas em Alagoas, evento da Operadora Masterop que trouxe para Maceió centenas de profissionais que atuam diretamente com a venda pacote turísticos.

O trabalho feito no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso nos dias 27 e 28 de março apresentou a Rota do Imperador que une os três municípios para agentes de viagens e empresários do ramo dos mais diversos lugares do Brasil, a exemplo de Pernambuco, Rio Grande de Norte, Minas Gerais e Bahia.

O Prefeito Ronaldo Lopes prestigiou o WTM 2025 e definiu como importante a parceria entre Penedo e os vizinhos sergipanos.

“O Destino Penedo não podia ficar de fora da WMT e a novidade deste ano foi a integração e participação com os municípios de Santana do São Francisco e Neópolis. A Masterop traz muitos turistas para Penedo e não tenho dúvida que, após mais uma edição, o fluxo vai aumentar cada vez mais com a Rota do Imperador, impulsionando o turismo regional no Baixo São Francisco”, disse Ronaldo Lopes.

Ao visitar o estande da Rota do Imperador, os profissionais conheceram as particularidades de cada município, no que diz respeito a cultura, artesanato, história, produtos e serviços turísticos.

Um diferencial que atraiu a atenção e conquistou o paladar de todos foi a gastronomia penedense. Os agentes de viagens tiveram o privilégio e experimentaram a tapioca e o famoso cuscuz de arroz com carne de sol, todos fornecidos pela Vila Dão Pêdu, do empresário Rodolfo Cavalcante, além de bebidas produzidas na cidade ribeirinha como Kombucha Pirá, uma bebida fermentada não alcoólica, a cachaça artesanal Donzela e o Licor Artesanal Penedense.

“Trouxemos o que há de melhor na nossa região para o Workshop Masterop Travel. E tudo isso para encantar os agentes de viagens de todas as partes do Brasil, em especial do Nordeste. A Prefeitura de Penedo trabalha de forma cooperada para alavancar o turismo, setor que, sem dúvida, vai pautar a economia do município de Penedo”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Capacitação

Durante uma capacitação, os agentes de de viagens conheceram, de uma forma mais detalhada, um pouco mais sobre a Rota do Imperador e três municípios banhados pelo Rio São Francisco.

O foco da apresentação foi mostrar e explicar os principais atrativos e serviços turísticos, e o que pode ser encontrado na Rota do Imperador. O Destino Penedo se destacou com suas igrejas barrocas e belezas naturais, Santana do São Francisco com o tradicional artesanato de barro e Neópolis com o seu carnaval.

“Estamos felizes com o resultado da cooperação entre os municípios na WMT. Apresentamos a Rota do Imperador para agentes de viagens de todo o Brasil e com isso nossa região só tem a crescer, tendo em vista que estamos juntos em prol do fortalecimento e crescimento do turismo no Baixo São Francisco”, disse Alex Martins, secretário de Turismo de Neópolis.

A capacitação foi conduzida por Jair Galvão, secretário da SETUREC Penedo; por Alex Martins, secretário de Turismo de Neópolis; e Genilson Aragão, secretário adjunto de Turismo de Santana do São Francisco.

Vale ressaltar que, a Rota do Imperador participou, durante o evento, de uma rodada de negócios e um treinamento, todos eles voltados para agentes de viagens.

“A integração dos municípios na WMT foi muito positiva e deu uma grande repercussão. Esperamos que essa junção continue, porque isso é progresso e inovação, uma vez que contribui para o fortalecimento das atividades turísticas, em especial, da Rota do Imperador”, finalizou o secretário adjunto de Turismo de Santana do São Francisco Genilson Aragão.

Por Thaciana Lima com Secom PMP