Xavier digno de Chiefs processa o acusador de violência doméstica, alega extração, abuso

Xavier digno está processando seu ex, alegando que Shi o abusou e fabricou reivindicações de violência doméstica em um esforço para “exortar um lar, dinheiro, carros e outros objetos de valor” dele.

A estrela do Kansas City Chiefs entrou com o processo no Texas é segunda -feira de manhã … menos de três semanas depois Ele foi preso sobre Tia Jones‘Afirma que ele a sufocou durante uma disputa de 7 de março na casa do condado de Williamson.



Worthy alegou nos documentos que ele é na verdade a verdadeira vítima … alegando que Jones foi quem se tornou violento – e “exortivo” – A depois que ele diz que descobriu no final de Febryy que ela havia traído ele.

As alegações dignas de que ele pediu a ela repetir a casa depois da suposta infidelidade … e até se ofereceu para pegar seu apartamento para permitir que seu tempo se recupere “de pé”.

O jogador da NFL, no entanto, disse que recusou … e “ficou enfurecido e se envolveu em uma série de esforços abusivos e exortivos”.

Os estados dignos que ela destruiu a sala de jogos é 7 de março – quebrando a mesa e um PlayStation 5. Ele recebeu pouco tempo depois, ela arranhou o rosto do rosto dele e rasgou enormes chuns de cabelo do seu bem dele.

O receptor largo de 21 anos afirma que Jones-que era sua noiva no momento de sua alteração de alteração no final do relacionamento neste mês-então inventou uma história da história de Abuso repidado por digno Em uma petição para obter uma ordem de proteção.

Para fazer as coisas piorarem, digno também alega enquanto ele estava sob custódia policial por algumas de suas reivindicações, ela “roubou ou destruiu mais de US $ 150.000 em [his] Propriedade pessoal e dinheiro da residência – incluindo uma pistola, pulseiras e muito mais.

Worthy recebeu o comportamento semelhante do Shi em pelo menos um relacionamento anterior de alto nível em que ela estava.

Worthy escreveu em seu processo, tudo isso é causado por um dano não apenas por seu corpo e propriedade de sua propriedade – “mas”, mas sua credibilidade, verancidade e reputação “também … em particular depois que ele depois que saia os promotores para recusar recusar -se a recusar acusações criminais.

Ele está processando por mais de US $ 250.000 em danos.