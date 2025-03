Zack Snyder para dirigir o novo filme do UFC ‘Brawler’

O UFC estará atingindo a tela grande em um novo filme.

Por um comunicado de imprensa, Zack Snyder co-escreve e direto Brawlerque compartilha a história da jornada de um homem de Los Angeles enquanto ele levanta as fileiras no UFC, “lutando contra seus demônios internos enquanto luta pela redenção”. Turki Alashikh, sócio da nova promoção de boxe da TKO, co-produzirá o filme.

Orgulho de anunciar Brawler – um novo filme de luta ganhando vida Em parceria com o grande diretor Zack Snyder e UFC para contar uma história de luta, sacrifício e o caminho para o UFC Glory Com a revista Ring atrás, isso é mais do que um filme, é um legado em fazer pic.twitter.com/khlif7lj1v – Turki Alalshikh (@turki_alshikh) 31 de março de 2025

A partir de agora, as funções estreladas ou a data de lançamento esperada não foram anunciadas.

“Sua excelência Turki Alalshikh e Zack Snyder têm uma visão compartilhada para criar um filme sobre o UFC”, disse Dana White no comunicado. “Ambos são muito apaixonados por esse projeto para mostrar aos fãs o que é preciso para se tornar um campeão do UFC. É um projeto incrivelmente ambicioso e estou ansioso para vê -lo ganhar vida”.

Snyder dirigiu filmes como 2004 Dawn of the Dead2006 3002013 Homem de açoe 2016’s Batman vs. Superman: Dawn of Justice.