‘135 Ngannou?’: Os profissionais reagem ao bolhas de Malcolm Wellmaker Ko de Cameron Saaiman no UFC Kansas City

Malcolm Wellmaker destruiu Cameron Saaiman para uma estréia perfeita no octógono no UFC Kansas City, entregando ao lutador sul -africano sua terceira derrota consecutiva do UFC com um balcão perfeito, pouco menos de dois minutos para impressionar os companheiros de MMA.

Meu Deus. – Mairon ‘The Legend’ Santos (@Maironsantoss) 26 de abril de 2025

Caramba, isso foi uma torneira sólida para o queixo – Terrance McKinney (@twrecks155) 26 de abril de 2025

Porra, eu me sinto mal por Saaiman, ele precisa de tempo para amadurecer Get Man Muscle Beautiful Shot by Wellmaker – Terrance McKinney (@twrecks155) 26 de abril de 2025