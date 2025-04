19 Estados Sue Trump Administration sobre Push to End Diversity Programs em escolas públicas

AP

Dezenove declara que se recusaram a cumprir uma diretiva do governo Trump destinada a eliminar os programas de diversidade, equidade e inclusão em escolas públicas foi um passo adiante na sexta -feira, apresentando um processo federal desafiando o que eles consideram uma ameaça ilegal para reduzir o financiamento federal.

O processo movido em Massachusetts pelos procuradores -gerais democratas procura bloquear o Departamento de Educação de reter dinheiro com base em seus estados de ordem de diretiva de 3 de abril para certificar sua conformidade com as leis de direitos civis, incluindo a rejeição do que o governo federal chama de “práticas ilegais de DEI”. Os estados também foram instruídos a reunir assinaturas de sistemas escolares locais, certificando sua conformidade até 24 de abril.

Em vez disso, os demandantes informaram ao governo que eles mantêm suas certificações anteriores de conformidade com a lei, mas se recusam a abandonar as políticas que promovem acesso igual à educação.

“As iniciativas de diversidade, equidade e inclusão são esforços legais que ajudam os alunos a se sentirem seguros, apoiados e respeitados. As ameaças do governo Trump de reter o financiamento da educação crítica devido ao uso dessas iniciativas não são apenas ilegais, mas prejudiciais a nossos filhos, famílias e escolas”, disse o advogado -geral de Massachusetts Andrea Andrea Aley Campell.

O novo processo ocorre um dia depois que três juízes decidiram contra o governo Trump em casos separados, mas relacionados.

Um juiz de Maryland adiou a data efetiva de um memorando de fevereiro, no qual o Departamento de Educação disse a escolas e faculdades de que precisavam encerrar qualquer prática que diferencie as pessoas com base em sua raça. Um juiz em Washington, DC, concedeu uma liminar contra a carta de certificação de abril. E em New Hampshire, um juiz decidiu que o departamento não pode aplicar nenhum dos documentos contra os demandantes nesse caso, que inclui um dos maiores sindicatos dos professores do país.

Todos os três processos argumentam que a orientação limita a liberdade acadêmica e é tão vaga que deixa escolas e educadores em limbo sobre o que eles podem fazer, como se ainda são permitidos grupos de estudantes voluntários para estudantes minoritários.

O novo processo acusa a administração de permanir mais de US $ 13,8 bilhões, incluindo o dinheiro usado para atender estudantes com deficiência.

“Os demandantes ficam com uma escolha impossível: certifique a conformidade com uma diretiva federal ambígua e inconstitucional – ameaçando relaxar políticas, programas e fala – ou correr o risco de perder fundos indispensáveis ​​que servem suas populações estudantis mais vulneráveis”, afirma o processo.

Além de Campbell, os demandantes são os procuradores gerais da Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havaí, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington e Wisconsin.

O Departamento de Educação não respondeu a um pedido de comentário na sexta -feira. A secretária de educação do presidente Donald Trump, Linda McMahon, alertou sobre potenciais cortes de financiamento se os estados não retornarem os formulários de certificação.

Em uma entrevista na terça -feira à Fox Business, McMahon disse que afirma que se recusar a assinar pode “arriscar algum pouco de defundação em seus distritos”. O objetivo do formulário é “garantir que não haja discriminação que esteja acontecendo em nenhuma das escolas”, disse ela.