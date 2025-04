6 policiais mortos nos aviões da praia da Tailândia Crash Caugh é um vídeo

Reproduza o conteúdo do vídeo

Confira … o pequeno planejamento é que os fungos estão mergulhando no céu perto da cidade de Hua Haika, mas, ao se basear no oceano, a testemunha desliga a câmera e não despacho.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Um representante da polícia da Real Thai disse ao Associated Press …. Seis policiais estavam a bordo do planejamento condenado da hélice como parte de um exercício de treinamento de pára -quedas na manhã de sexta -feira.

O porta -voz recebeu a divisão da aeronave na metade depois de descer o mar perto do aeroporto de Hua Hin, a cerca de 100 metros da costa, perto de um hotel de luxo.

As autoridades disseram à AP que todos no voo pereceram … Os cinco passageiros morrem no local, e o piloto foi posteriormente declarado morto em um hospital.