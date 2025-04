67 juízes estão recebendo uma triagem de segurança on-line aprimorada devido a casos de alto perfil

CNN

O aumento de casos de alto perfil este ano levou 67 juízes a receber medidas de segurança “aprimoradas” pelo Serviço de Marechals dos EUA e pelo escritório que administra o judiciário federal, de acordo com uma carta ao Congresso que busca fundos adicionais.

O A Conferência Judicial descreveu a ameaça em uma carta para abrigar o comitê que se apropria, alertando um déficit de financiamento e pedindo dinheiro para a segurança do tribunal.

“Atualmente, 67 juízes estão recebendo serviços aprimorados de triagem de segurança on-line fornecidos pelo Serviço de Escritório Administrativo e dos EUA devido ao envolvimento dos juízes em casos de alto nível ou decisões que chamaram a atenção na mídia e nas plataformas de mídia social”, disse a carta.

Além disso, os marechais dos EUA tiveram que tomar “medidas extraordinárias para garantir a segurança dos juízes”, em alguns casos.

“Temos preocupações significativas sobre nossa capacidade de garantir adequadamente os tribunais federais, dados os níveis atuais de recursos”, disse a carta, assinada pelo presidente do Comitê sobre o orçamento Amy J. St Eve e o secretário Robert J. Conrad Jr.

“O ramo judicial solicitou US $ 797 milhões para a segurança do tribunal em seu apelo de financiamento de dezembro de 2024”, afirma a carta. “Anos consecutivos de financiamento de segurança simples acontecem em um momento em que ameaças contra juízes e tribunais federais estão aumentando, tornando essa situação insustentável no ambiente atual”.

A carta da conferência cita um aviso do chefe de justiça John Roberts, descrevendo o aumento de ameaças dirigidas aos tribunais e juízes.

“Como o juiz Roberts observou em seu relatório de 2024 no final do ano, houve um aumento significativo de ameaças aos tribunais, incluindo ameaças diretas contra juízes individuais. Algumas dessas ameaças exigiram medidas adicionais de segurança pelo serviço de marechais dos EUA e, em aproximadamente, 50 indivíduos foram acusados ​​criminalmente em conexão com ameaças”, disse a carta.

A carta ocorre quando os juízes federais de todo o país estão enfrentando casos relacionados aos desafios que o governo Trump está enfrentando em suas políticas. St. Eva e Conrad enfatizaram no final da carta a importância do ramo judicial e que não podem controlar a carga de trabalho que o sistema jurídico federal recebe.

“Esta é uma missão ampla que depende de financiamento suficiente do Congresso para realizar”, afirma a carta.